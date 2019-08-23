Найдены тела мальчиков: как россияне погибают на рыбалке

В Ханты-Мансийском автономном округе спасатели обнаружили в реке тело 14-летнего подростка, который несколько дней назад пропал вместе с товарищем во время рыбалки. Об этом сообщает РИА «Новости» с ссылкой на директора департамента гражданской защиты населения Югры Александра Некрасова.

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Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО, тела двух школьников были найдены при помощи специального оборудования — примерно в 500 метрах от места, где обнаружили их лодку. Видимых телесных повреждений на трупах судмедэксперты при первичном осмотре не обнаружили.

Два мальчика из села Саранпуль Березовского района ХМАО пропали 19 августа — в этот день они отправились рыбачить с моторной лодки. Родителям они сообщили, что в поездке их будет сопровождать дедушка одного из ребят. Однако на самом деле взрослых с подростками не было.

Позже в этот же день местные жители обнаружили пустую лодку с работающим мотором в 10 км от родного села школьников. Самих детей объявили в розыск — по факту их исчезновения следователи возбудили уголовное дело.

После этого в районе ввели режим ЧС. В поисках детей участвовали не только спасатели, но и более 40 волонтеров — также был задействован вертолет Ми-8. По данным портала Ura.ru, семьям погибших детей оказывается вся необходимая финансовая и психологическая поддержка.

Между тем в ходе рыбалок пропадают не только дети, но и взрослые люди. Так, 19 августа в нескольких районах Ленинградской области были обнаружены тела трех рыбаков. Как сообщили в СК по региону, о пропаже одного из мужчин стало известно 16 августа. Его родственники сообщили, что мужчина уплыл на лодке и не вернулся. Уже 19 августа около 10.30 местные жители обратились в полицию Волосского района и сообщили, что в районе деревни Малый Сабск найдено тело 58-летнего россиянина.

В тот же день около 15.30 в Суходольском озере, расположенном недалеко от поселка Портового, было найдено тело 81-летнего пенсионера. Известно, что он перестал выходить на связь с семьей 14 августа. Как передавал портал «47 News», вскоре спасатели обнаружили его рыбацкую лодку в 200 метрах от берега — в ней лежали документы мужчины и ключи от вишневого ВАЗ-2105. Сам автомобиль был припаркован на берегу.

19 августа местные жители также обнаружили тело рыбачки. Около 12.00 в полицию города Кириши поступил звонок от грибника.

Он рассказал, что во время прогулки у озера, расположенного в деревне Кусино, он наткнулся на женские человеческие останки. Рядом был найден мобильный телефон. На данный момент правоохранители устанавливают личность погибшей и обстоятельства случившегося.

Еще одна пропажа рыбака 14 августа была зафиксирована в Перми. Там 45-летний местный житель отправился ловить рыбу на резиновой лодке в реке Чусовой. «Местность, куда он отправился, ему была знакома, он всегда только туда и ездил. В тот день его много кто видел, а уже вечером нашли его пустую лодку», — рассказала супруга пропавшего порталу «Вкурсе.ру».

Каждый день добровольцы, а также родственники пермяка на лодках прочесывают ближайшую к месту пропажи местность. Тем не менее найти мужчину до сих пор не удалось.

Похожая история в ночь на 12 июня 2019 года произошла в Карелии. Как сообщали в местном управления Следственного комитета, тогда четверо мужчин вышли на моторной лодке в озеро Водлозеро в Пудожском районе, однако в ходе поездки плавсредство перевернулось. Одному из рыбаков удалось доплыть до берега и вызвать спасателей. «Местонахождение троих человек неизвестно. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия», — уточняли в ведомстве.

Правоохранители начали доследственную проверку по факту пропажи трех мужчин. На их поиски вышли десятки человек — сотрудники МЧС, волонтеры и родственники пропавших. Обнаружить мужчин пока так и не удалось. Спасатели продолжают поиски во всех близлежащих населенных пунктах.