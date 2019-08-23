Изнасилование на Урале: что заявила сестра полицейского

На Урале продолжается расследование дела об изнасиловании 22-летней девушки, в котором обвиняются трое сотрудников полиции Екатеринбурга. По версии следствия, в ночь на 18 августа они затащили жертву в служебный УАЗ, где надругались над ней. Накануне на этой же машине правоохранители патрулировали улицы во время празднования Дня города, пишет сайт kp.ru.

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Источник портала в силовых структурах считает, что девушка, которая подала заявление в полицию об изнасиловании, занималась проституцией. По словам собеседника издания, подозреваемые неоднократно пользовались ее услугами.

Среди предполагаемых злоумышленников — полицейские Вадим Мустафин, Андрей Бессарабов и Вячеслав Тропин. Первого отправили под домашний арест до 19 октября, а остальных — на тот же период в СИЗО.

Сестра 26-летнего Тропина отмечает, что в последний раз разговаривала с братом в ночь на воскресенье, когда, по версии СК, и произошел инцидент. «Позвонила, узнать как дела. Он сказал, что ему сейчас некогда, он на работе. А во вторник я узнала, что его закрыли. Мне не дали возможности с ним поговорить и увидеться», — заявила родственница газете «КП».

Она не исключает, что брата могли подставить враги, которым известно, что в делах об изнасиловании суд чаще всего становится на сторону женщины. Тем не менее сестра Тропина подчеркивает, что заявительница оказывала секс-услуги, поэтому речи о преступлении идти не может.

По словам собеседницы сайта kp.ru, ее брат — очень добрый и наивный человек, который никогда не отказывал в помощи. «И многие пользовались его добротой. <…> У него кроме меня никого нет. Нас бабушка и дедушка растили. У него были грандиозные планы на будущее. У него в армии была очень хорошая характеристика и это послужило толчком – он решил работать в полиции. Хотел работать и мне помогать», — рассказала сестра подозреваемого.

Напомним, что региональный СК предъявил троим сотрудникам екатеринбургской полиций обвинение о статьям «Изнасилование» и «Действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, в ночь на 18 августа правоохрнители задержали девушку у здания на улице Чайковского и, угрожая насилием, посадили в служебную машину, где надругались над ней.

Как пишет портал Znak.com, перед тем, как попасть в полицейский УАЗ, потерпевшая выходила из сауны, где оказывала услуги интимного характера. Издание отмечает, что девушка не имеет российского гражданства.

«В ходе расследования в обязательном порядке будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, для чего, в частности, будет внесено соответствующее представление в органы внутренних дел», — отмечали в СК.

Кроме того, в Свердловскую область направилась группа сотрудников главного управления собственной безопасности МВД России. Они оценят работу руководства региональной и городской полиции с личным составом. «Виновные будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — подчеркнули в центральном аппарате ведомства.

В октябре 2018 года жертвой еще одного группового изнасилования стала 23-летняя дознавательница из Уфы. Она обвинила трех полицейских в надругательстве на дней в здании отделения полиции по Уфимскому району Башкирии. В результате правоохранителей уволили из органов — против них было заведено уголовное дело по статьям 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное группой лиц», а также статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».

Судмедэкспертиза выявила на теле девушки характерные для жертв изнасилования травмы. В конце июня расследование дела было завершено и передано в суд. Сами обвиняемые экс-полицейские вину по-прежнему не признают.

Рассмотрение дела началось в Кировском районном суде 29 июля. Накануне процесс был перенесен на 27 августа по ходатайству защиты обвиняемых. «Был нарушен заранее установленный судом порядок рассмотрения дела, его нарушила сторона потерпевшей. Они сказали, что не хотят допрашивать потерпевшую. Нам надо согласовать позиции, 800 вопросов, надо исключить те, которые будут дублироваться. Суд перенесен на 27 августа», — пояснял РИА «Новости» адвокат одного из обвиняемых Рустам Ибрагимов.