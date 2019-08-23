«Наслаждался жестокостью»: казнен серийный убийца геев

57-летний серийный убийца Гэри Рэй Боулз, который расправлялся с геями на восточном побережье США, приговорен к смертной казни. Об этом сообщает издание The Sun.

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Маньяк получил прозвище «убийца I-95», так как убивал мужчин, живущих рядом с одноименным шоссе на восточном побережье. По версии следователей, всего на счету преступника шесть убийств, которые были совершены за восемь месяцев в 1994 году во Флориде, Джорджии и Мэриленде. Тем не менее доказать его вину удалось только в трех случаях.

Сам убийца признался, что убил 59-летнего Джона Харди Робертса и 37-летнего Альберта Элси Морриса. В обоих случаях он знакомился со своими жертвами в барах. Вскоре после встречи с Боулзом мужчин находили мертвыми с различными предметами во рту: листьями, полотенцами, бумагой и даже секс-игрушками.

За эти нападения Боулз был приговорен к пожизненному заключению, которое отбывал в тюрьме строгого режима.

Однако позже мера наказания для него была изменена: суд окончательно доказал его вину в убийстве еще одного гея. Как оказалось, самое жестокое преступление американец совершил в конце 1994 года: тогда от его рук погиб 47-летний Уолтер Хинтон. По данным следствия, мужчина предложил Боулзу пожить с ним в доме на колесах, который стоял в Джексонвилл-Бич, штат Флорида. Однако, когда ничего не подозревающий хозяин трейлера лег спать, новый друг сбросил ему на голову бетонный блок.

«Далее он также вручную задушил еще живого Хинтона, после чего запихнул туалетную бумагу в его горло и положил тряпку в рот», — говорилось в заключении следствия, которое цитировало издание Fox.35. По решению судьи, Боулз был приговорен к смертной казни.

Ее назначили на 22 августа. Перед мероприятием осужденному предоставили возможность самостоятельно выбрать себе последний ужин. Согласно закону, он не должен стоить более $40. В результате преступник выбрал три гамбургера, картофель фри и бекон.

Кроме того, он также оставил предсмертную записку, в которой извинился за свое поведение и признался, что никогда не хотел такой жизни. «Я сожалею о всей боли и страданиях, которые я причинил. Надеюсь, моя смерть облегчит всю боль. Я никогда не хотел, чтобы это была моя жизнь. Не бывает так, что вы просыпаетесь и решаете стать серийным убийцей», — написал Боулз.

Он также обратился к своей матери: «Ужасно слышать то, как твоего сына называют монстром. Мне очень жаль».

В письме Боулз поблагодарил нескольких друзей и своих адвокатов, а также начальника и сотрудников тюрьмы штата Флорида, где он содержался в камере смертников. «Ко мне относились с уважением в течение последних 73 дней, и я снова почувствовал себя человеком, — написал он. — Я все рассказал ФБР, ни одно дело не осталось открытым».

Несмотря на раскаяние Боулза, правоохранители уверены — убийства могли продолжиться, если бы преступника вовремя не задержали.

«Возникает ощущение, что Гэри Рэй Боулз получал удовольствие от всех убийств, которые он совершал. Он наслаждался жестокостью. Жертвы были избиты и задушены, а на месте он всегда оставлял свой отличительный знак – запихивал им что-то в глотку», — рассказал государственный обвинитель Берни де ла Рионда.

Он также добавил, что Боулз являлся самым разыскиваемым преступников в Америке, пока его не задержали под ложным именем в Джексонвилле в 1995 году.

«Почему ты продолжил убивать людей после того, как лишил жизни первую жертву? Это можно было воспринять как ошибку. Повторное убийство — тоже подлежит обсуждению. Но третье, четвертое, пятое и шестое? Был ли шанс, что ты вообще остановишься?», — рассуждал детектив Томас Янгман, его слова приводит The Sun.

Следователям также удалось установить, что все свои убийства Боулз совершал осознанно: в глубине души он давно таил ненависть к геям.

Так, уже с 13 лет маленький Гэри Рэй ушел из дома и был вынужден обеспечивать себя сам. Для этого он устроился в контору, через которую оказывал услуги интимного характера для мужчин.

При этом собственную ориентацию Боулз не менял: он жил с девушками, долгое время в тайне зарабатывая себе на жизнь с помощью однополых контактов. Отработанная схема разрушилась после того, как одна из сожительниц, которая на тот момент была беременна от него, раскрыла тайну профессии Боулза и бросила его. Позже мужчина узнал, что его возлюбленная сделала аборт. Этот факт разбил сердце Боулза — он решил обратить всю ненависть на мужчин, с которыми спал за деньги, писало издание Daytona Beach News-Journal.

Как уточняет The Sun, врожденная жестокость по отношению к людям проявлялась у Боулза и раньше — в 1982 году он был осужден за избиение и изнасилование своей девушки. Тогда его приговорили к восьми годам заключения. Ранее он также получал срок за грабеж. Отметим, что Гэри Рэй Боулз стал 99 человеком, осужденным на смертную казнь во Флориде с 1979 года.