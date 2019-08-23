«Шея была покусана»: как 5-летняя девочка выжила одна в лесу

Пятилетняя девочка, найденная в лесу живой спустя три дня поисков, приходит в себя в Нижегородской областной детской больнице. Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

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Для того, чтобы отыскать пропавшего ребенка, были задействованы вертолеты, беспилотники, тепловизоры, а также плавсредства. Всего малышку искали почти тысяча человек: сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры, местные жители и группа водолазов.

«Там было две реки, заболоченные берега, кусты непроходимые, в лесу бурелом, высокая трава на полянах выше человеческого роста — все было очень сложно. Были заметны присутствие медведя, кабанов и реально были змеи, причем гадюки, натыкались на них, ос полно», — рассказали в поисково-спасательном отряде.

По словам спасателей, ребенка удалось найти примерно в двух километрах от деревни Степановка, откуда она пропала 18 августа. Девочка лежала среди травы на рванной клеенке. На крики людей она откликнулась сама.

«Шея у девочки была вся покусана. Ноги были в рваных ссадинах, сапожки лежали в кучке рядом, она замерзшая, продрогшая, клееночку разорвала, пыталась лежать, согреться на этой клееночке — ее всю трясло», — сообщила доброволец поисково-спасательной группы.

Как отмечают добровольцы, видевшие выжившую девочку своими глазами, она «держалась молодцом» — заявила спасателям, что совсем не устала, и попросила торт и воды. Ребенок также рассказал маме и врачам, что не ел и не пил ничего все трое суток, пока находилась в лесу. Кроме того, ей пришлось снять с себя почти всю одежду и мерзнуть в одной футболке.

«Она говорит, что ночью был дождь, гроза, вся намочилась, волосы сырые стали, шорты сняла, сапожки сняла, все выбросила, в футболке одной ходила 3 дня и 3 ночи», — рассказала Vestinn.ru мать ребенка Малика Мирзаева.

По словам девочки, отправиться в лес она решила после того, как у нее разрядился телефон. В это время ее дядя смотрел телевизор, а бабушка с дедушкой собирали грибы — их-то ребенок и решил отыскать. Однако в результате ей не удалось найти ни родственников, ни обратный путь домой.

Сразу после спасения девочка была доставлена в районную больницу поселка Воскресенское. Там врачи активно боролись за здоровье ребенка, так как она находилась в состоянии сильного обезвоживания и переохлаждения. Утром 23 августа вертолет санитарной авиации доставил малышку в Нижегородскую областную детскую больницу.

В настоящее время ребенок содержится в отделении интенсивной терапии под контролем врачей. Ее состояние оценивается как средней тяжести — близкое к удовлетворительному. Сейчас она уже активно общается с родителями и персоналом больницы. Как отмечают врачи, пережитый стресс и лишения не сказались ни на физическом, ни на психическом здоровье девочки.

«Ребенок спокоен, не паникует, не плачет, в ясном сознании, будем ее выписывать, когда она будет полностью в медицинском аспекте понятна», — сообщил главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы Олег Кадников.



Мама девочки находится с ней в больнице. Женщину разместили в палате педиатрического отделения: в ближайшие дни туда должны перевести и саму малышку.

По факту исчезновения ребенка ранее было возбуждено уголовное дело. Как установило следствие, она ушла из дома в деревне Степановка днем 18 августа. По сообщению местных СМИ, девочка не жила в Степановке, а приехала туда с семьей, чтобы отдохнуть.

Ранее 15 августа в Омской области нашли живым еще одного ребенка, который на трое суток пропал в тайге. Родители оставили трехлетнего мальчика одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись к автомобилю через 15 минут, они обнаружили, что сына в нем нет.

Спасательная операция длилась два дня, в ней участвовали около 600 полицейских, волонтеры и местные жители. Для поисков ребенка также были задействованы вертолет Росгвардии и два частных самолета.

Услышать детский голос спасателям удалось, когда они проходили мимо заболоченного места в лесу, в километре от места пропажи. «Когда я его звала «сынок, сыночек», вот тогда он начал очень хорошо откликаться. Он среагировал именно на «сынок», — рассказала на пресс-конференции в Омске член поисково-спасательного отряда.

Когда спасатели подошли к ребенку, он пил болотную воду. Позже он был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у мальчика сильное обезвоживание. Кроме того, все его тело было покрыто укусами насекомых. В целом врачи оценивали его состояние как удовлетворительное.