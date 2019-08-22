Тотальная засуха: погода допечет москвичей

В конце рабочей недели погода в Москве перейдет в управление к антициклону — осадков в городе не ожидается, а температура продолжит падать. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Днем в пятницу, 23 августа, похолодает до +22°С, а ночью — вплоть до +10…+12°С. Ветер в течение дня северо-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление повышенное — 758 мм рт. ст.

В субботу, 24 августа, в столице продолжит царить антициклон с характерной для него спокойной, относительно малооблачной и сухой погодой. В дневное время в Москве ожидается +23…+25°С, ночное — +11…+13°С. День пройдет без осадков. Ветер днем северо-западный, 2-7 м/с, ночью западный, 1-6 м/с. Атмосферный фон понизится до 754 мм рт. ст., что все равно выше нормы.

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Развлеките себя этим относительно теплым субботним вечером и посетите акцию «Ночь кино», в рамках которой все желающие смогут бесплатно увидеть фильмы-победители Каннского фестиваля и «Кинотавра», а также посмотреть на большом экране любимые сериалы и посетить экскурсии по кинопроизводственным цехам.

Организаторы также обещают показать советскую классику на 35-миллиметровой пленке в необычных местах, а для всех любителей природы и свежего воздуха в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет кино-театральное представление по мотивам фильма о трех мушкетерах. Площадки проведения акции расположены по всей столице. Зарегистрироваться на сеанс, локация которого будет наиболее удобной, можно здесь.

Завершится неделя также без осадков — днем в воскресенье, 25 августа, ожидается +22…+24°С, а ночью столбики термометров опустятся до +12…+14°С. Ветер в течение дня юго-восточный, 2-8 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 754 мм рт. ст.

Пока в Москве задержалась сухая погода, стоит заглянуть в парк «Зарядье», где пройдет фестиваль #ПокаЛето. Уже в это воскресенье гости мероприятия смогут нарисовать картину пастелью, создать свои поделки из бересты и соломы, а также сделать венки, букеты и аксессуары из поздних летних цветов.

Все желающие также смогут угоститься вкусным травяным чаем, конфетами из натуральных ягод, а также яблоками из питомников Ботанического сада МГУ и Главного ботанического сада РАН. Вход свободный.

В начале новой недели столица вновь окажется во власти солнечного и сухого антициклона — температурный фон ожидается на пару градусов выше климатической нормы. Днем в понедельник, 26 августа, по-прежнему без осадков, температура воздуха составит +21…+23°С. Ближе к ночи она опустится до +10…+12°С. Ветер восточный, 2-8 м/с. Атмосферный фон повысится до 760 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Во вторник, 27 августа, синоптики обещают солнечную и сухую погоду с дневной температурой около +23…+25°С и ночной в районе +13…+15°С. Ветер между тем ожидается южный, 2-6 м/с. Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Чтобы не расслабляться с приближением осени, особо активные москвичи могут заглянуть в парк искусств «Музеон», где во вторник пройдут бесплатные фитнес-тренировки. Нарядившись в красивую спортивную форму, смело отправляйтесь участвовать в интервальных тренировках, которые помогают избавиться от лишнего веса и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Участвовать в занятиях могут все — они начинаются с 8:00. Уровень подготовки не имеет значения, регистрация также не нужна.

В среду, 28 августа, будет немного теплее обычного — днем до +25°С, а ночью до +13°С. Ветер прогнозируется северный, 1-6 м/с. Атмосферный фон ожидается выше нормы — 754 мм рт. ст.

Разбавьте серые будни и посетите научную викторину, которая будет проходить в летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Горького 18:00 до 19:30. Слушатели будут отвечать на вопросы по физике, химии, биологии и антропологии, а затем подробно разберут свои ответы вместе с учеными. Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться.

На следующий день в столице будет солнечно и умеренно тепло — по-прежнему без осадков. Дневная температура в четверг, 29 августа, поднимется до +19…+24°С, а ночная опустится до +8…+13°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление — 753 мм рт. ст.

В конце рабочей недели в Москве будет облачно, местами пройдет небольшой дождь, не исключены грозы. Днем в пятницу, 30 августа, столбики термометров поднимутся до отметки в +25°С, а ночью в городе похолодает до +10°С. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон практически не изменится — он составит 752 мм рт. ст.