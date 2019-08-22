Затащили и изнасиловали: в чем обвиняют уральских полицейских

Трое полицейских из Екатеринбурга подозреваются в изнасиловании женщины. Над своей жертвой они надругались непосредственно в служебном автомобиле, сообщается на сайте регионального управления СК.

По версии следователей, инцидент произошел в ночь на 18 августа на улице Чайковского. В ночное время сотрудники полиции, сидевшие в служебном УАЗе, обратили внимание на 22-летнюю гражданку Казахстана и решили затащить ее в машину.

«Действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей, совершили в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера», — сообщили в ведомстве.

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По информации издания Znak.com, пострадавшая не имеет российского гражданства. Перед тем, как попасть в полицейскую машину, она выходила из сауны, где оказывала услуги интимного характера.

Задержать предполагаемых насильников удалось сотрудникам управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело — им предъявили обвинение в насильственных действиях и изнасиловании по статьям 131 и 132 УК РФ.

22 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест одного из обвиняемых. «Одному из полицейских избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 октября включительно. Второму продлили срок содержания под стражей пока на 48 часов по ходатайству следствия и прокурора для обоснования ходатайства о мере пресечения», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Свердловского областного суда, уточнив, что мера пресечения для третьего фигуранта еще избирается.

Правоохранители также продолжают собирать улики для доказательственной базы. «В ходе расследования в обязательном порядке будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, для чего, в частности, будет внесено соответствующее представление в органы внутренних дел», — подчеркнули в СК.

Для выяснения обстоятельств случившегося в Свердловскую область также направлены сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России. Им предстоит дать оценку тому, как в регионе ведется работа с личным составом. Особое внимание будет уделено работе руководства региональной и городской полиции.

«Виновные будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сообщили в МВД России.

Как пишет Znak.com, одному из задержанных 30 лет – он женился год назад и сейчас воспитывает маленького ребенка. Молодой человек регулярно выкладывает фотографии с рыбалки: последняя была опубликована в соцсетях на следующий день после того, как произошло изнасилование.

На странице второго полицейского, которому всего 26 лет, выложена всего одна фотография — с его девушкой. Он также подписан на различные юмористические и научно-популярные паблики, следует из его профиля в соцсети «ВКонтакте».

В конце октября 2018 года еще одно групповое изнасилование с участием сотрудников полиции произошло в Уфе. Тогда с заявлением на троих коллег в полицию обратилась 23-летняя дознавательница – по ее словам, мужчины надругались над ней в здании отделения полиции по Уфимскому району Башкирии.

Согласно версии СК, бывшие начальники разных отделов МВД Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев напали на девушку 30 октября. По словам потерпевшей, мужчины издевались на ней на протяжении всей ночи. Позже судебно-медицинская экспертиза выявила на теле потерпевшей характерные для жертв изнасилования травмы, сообщали в СУ СК РФ по Башкирии.

Расследование дела о групповом изнасиловании в Уфе завершилось только в конце июня 2019 года. Как сообщили в Следственном комитете, все собранные за полгода доказательства причастности к преступлению экс-полицейских были переданы в суд.

«По местам жительства и работы обвиняемых были проведены обыски, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения по ходу передвижения обвиняемых, следственно-оперативным путем проверены и опровергнуты представленные алиби обвиняемых, проведен ряд сложных экспертных исследований, в том числе в экспертных учреждениях другого региона», — отмечали в СК.

Действия экс-силовиков квалифицируются по статье 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное группой лиц», а также статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».

Сами обвиняемые вину по-прежнему не признают. Осенью 2018 года они были уволены из органов и несколько месяцев содержались в СИЗО, после чего по решению суда были переведены под домашний арест. Спустя несколько месяцев из полиции была уволена и сама дознавательница: выяснилось, что девушка распивала спиртное на рабочем месте.