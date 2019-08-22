Задушил и объявил в розыск: как череповчанин обошелся с супругой

41-летний череповчанин подозревается в убийстве супруги в ходе бытового конфликта. Об этом сообщили в Следственном комитете по Вологодской области.

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Там уточнили, что после расправы мужчина снял одежду со своей жертвы и выбросил ее. Вскоре предполагаемый злоумышленник обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 51-летней жены.

Ее тело было обнаружено 18 августа на пустыре, расположенном на улице Остинской. Следователи зафиксировали на трупе следы от удушения.

Вскоре по подозрению в преступлении задержали супруга убитой, который изначально дал ложные показания об обстоятельствах ее исчезновения. В ходе расследования были выявлены доказательства его вины и опровергнуто алиби.

Позже злоумышленник признался, что поссорился с женой во время распития спиртных напитков и случайно задушил ее. Череповчанин надеялся, что правоохранительные органы припишут убийство грабителю, который якобы решил вынести из их дома ценные вещи. В итоге в отношении 41-летнего супруга погибшей следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее еще одна трагедия произошла в квартире одного из домов поселка Локомотивный Челябинской области. Там в ночь на 21 августа местный депутат 51-летний Азат Зарипов несколько раз выстрелил в свою супругу. По неподтвержденным данным, накануне вечером между супругами произошла ссора на почве ревности, в результате которой Зарипов взял ружье и двумя выстрелами убил жену. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Между тем знакомые подозреваемого характеризуют его как отзывчивого, любящего и честного человека. «К семье относился хорошо, старался для них, много занимался воспитанием детей. Младшую, пятилетнюю, девочку особенно любил, постоянно была у него на руках», — заявил порталу 74.ru коллега Зарипова Шамиль Габайдуллин.

Похожая трагедия 17 августа случилась и в Удмуртии. По версии следствия, в этот день 49-летний мужчина и его 43-летняя возлюбленная также поссорились на почве ревности. В результате первый нанес сожительнице множественные ножевые ранения — она скончалась на месте. Против удмурта возбудили уголовное дело — ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Месяцем ранее, 6 июля 2019 года, в Твери мужчина украл травматический револьвер у своего знакомого и отправился в квартиру своей бывшей жены, чтобы убить ее и сожителя.

Там он, как писал портал Tver News, направил оружие в сторону лежащего на диване возлюбленного экс-супруги со словами: «Я тебя сейчас замочу, пойдем, выйдем».

После этого он обратился к ней самой: «Ну смотри, сейчас ты будешь лежать». Вскоре мужчину задержали — в суде он полностью признал свою вину и принес извинения потерпевшим. За совершение хищения огнестрельного оружия и угрозу убийство Пролетарский районный суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно. Суд счел, что житель Твери раскаялся в содеянном, а также учел наличие у него малолетнего ребенка и отсутствие судимости.

Другая история ранее произошла в Братске. Там 9 апреля 2019 года 36-летний местный житель убил свою жену, а затем объявил ее в розыск. Как сообщили в Следственном комитете Иркутской области, мужчина заранее спланировал убийство — привез жену в лесной массив, где в ходе ссоры задушил ее. Вернувшись в город, он сообщил родственникам жертвы и полиции, что жена ушла из дома в неизвестном направлении. Позже супруг активно участвовал в ее поисках.

Однако вскоре правоохранители задержали его по подозрению в убийстве. Под давлением улик он признался в убийстве жены и показал место, где спрятал ее тело. «У нас с ней возник конфликт. Достала она меня как женщина. Постоянно пилит, пилит. В итоге нервы не выдержали. Я решил ее убить», — пояснил братчанин на допросе.

Местные СМИ отмечали, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, воспитывал трехлетнего ребенка — его семья характеризовалась положительно. Расследование уголовного дела в отношении братчанина продолжается. Он находится под арестом.