Ревность или деньги: почему депутат убил молодую жену

В Челябинской области 22 августа простились с Еленой Зариповой, которую, по версии следствия, застрелил муж. 32-летнюю женщину похоронили на ее малой родине — в городе Карталы. По сообщению местных СМИ, катафалк с гробом сопровождало более 10 машин, процессия растянулась на 30 метров.

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Ожидается, что в этот же день карталинский городской суд решит вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого в убийстве — 50-летнего депутата Азата Зарипова. По данным следствия, в ночь на 21 августа он поссорился с женой и дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Трагедия произошла в их квартире в поселке Локомотивный. Женщину доставили в больницу, однако травмы оказались слишком тяжелыми, и она скончалась.

Зарипов сам сдался полиции, в его отношении возбудили уголовное дело об убийстве. Как выяснилось, он занимал пост депутата Локомотивного городского округа Челябинской области, а также работал главврачом в местной больнице.

Убитая женщина воспитывала трех детей и работала бухгалтером в школе искусств — до этого она трудилась в управлении ЖКХ Локомотивного. Четыре года назад Елена Зарипова сама выдвигала свою кандидатуру в городское собрание депутатов.

Ранее СМИ, ссылаясь на знакомых супружеской пары, сообщали, что мужчина мог расправиться с женой из-за того, что та ему изменила. Однако подруга убитой выразила уверенность, что женщина была верна мужу. «Я не верю, я знаю, что измены не было, все это бред и его (подозреваемого) личная паранойя», — пояснила она порталу «Челябинск Онлайн».

Издание Znak.com приводит слова еще одной приятельницы Елены — она также не верит в версию об измене. «Он ее ревновал даже к столбу, любил сильно и боялся, что раз она моложе, то изменяет. Думаю, они просто поссорились, и она в сердцах сказала о неверности, хотя на самом деле была ему верна. Лена очень порядочная женщина, детей любила», — пояснила собеседница портала.

По словам соседей Зариповых, супруги жили дружно. «Семья идеальная была», — рассказала местная жительница Наталья Ивановна. Другая соседка в свою очередь сообщила, что ни разу не слышала о скандалах между Зариповыми.

Коллеги и знакомые подозреваемого характеризуют его как отзывчивого, любящего человека и честного работника. Подчиненный Зарипова Шамиль Габайдуллин, который работает заведующим в поликлинике в Локомотивном, подчеркивает, что главврач был примерным семьянином.

«К семье относился хорошо, старался для них, много занимался воспитанием детей. Младшую, пятилетнюю, девочку особенно любил, постоянно была у него на руках», — сказал он в разговоре с 74.ru.

Один из родственников семьи также рассказал порталу, что причиной трагедии стала не столько ревность, сколько финансовые проблемы и недопонимания, которые накапливались у Зариповых в течение долгого времени.

Супруги прожили вместе 12 лет и «отлично дополняли друг друга». В какой-то момент Елена, которая «так рано создала большую семью по любви», решила больше времени и внимания уделять карьере. «Азат с высоты своего жизненного опыта считал, что ей это было нужно, и старался не вмешиваться», — пояснил собеседник 74.ru.

По его словам, около года назад семья потеряла крупную сумму денег — семейный бюджет ушел минус. Елена пыталась поправить финансовое положение семьи и участвовала в других рискованных проектах, перестав прислушиваться к мужу.

«Это накапливалось, [между супругами] росло недопонимание. Пару недель назад сгорела очень значительная сумма, и это стало последней каплей. Азат любил ее и любит до сих пор, но вкупе с последними событиями считал, что развод неизбежен. Все должно было так и закончиться, но в последние дни и в сам роковой день на эмоциях Лена призналась, что любит другого и больше не хочет жить с Азатом», — рассказал родственник.

Он добавил, что супруги поругались в гараже — вдали от детей. Зарипов, по утверждению собеседника, потерял контроль после того, как жена призналась в измене, схватил ружье и выстрелил. При этом он был трезв, поскольку не употреблял алкоголь последние 10 лет, утверждает родственник семьи.

У пары остались трое несовершеннолетних детей — сын и две дочери. Сейчас их забрали к себе бабушка и дедушка со стороны матери. Уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина рассказала, что они планируют оформить опеку над внуками.