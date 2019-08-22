Кража в морге: на чем поймали патологоанатома в Приамурье

В городе Белогорске суд вынес приговор патологоанатому, который украл телефон у мужчины, тело которого поступило в местный морг. Об этом сообщили в Прокуратуре Амурской области.

Следствие установило, что медик, находясь на рабочем месте, увидел в куртке умершего телфон и решил забрать его. После этого он скрылся с места происшествия.

Врача признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». При вынесении приговора суд учел, что тот дал признательные показания, а также воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

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«Приговором суда мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей», — уточнили в прокуратуре.

Между тем, по данным издания «КП-Владивосток», родственники умершего мужчины оценил ущерб, нанесенный патологоанатом, в 7 460 рублей. Как пишет портал, врач еще до решения суда выплатил эту сумму потерпевшей стороне.

Отметим, что в конце июня в городе Апатиты Мурманской области разгорелся скандал после того, как патологоанатомы перепутали бирки на телах двух пенсионерок. В результате при выдаче трупов пожилых женщин родственникам произошел казус.

«Моей мамы Нины Николаевны не стало 15 июня, похороны назначили на 20 июня. Мы пришли в морг, чтобы забрать ее и похоронить. К нам вышел сотрудник и сказал, указывая на тело: «Вот, забирайте, это ваша мама», — рассказала «ХибИнформбюро» местная жительница Евгения Палатникова.

Она сразу поняла, что перед ней лежит тело другой женщины, которая была старше ее матери примерно на 20 лет. Палатникова обратилась в морг, однако там тело ее родственницы найти не смогли. Вскоре в медучреждении объявилась супружеская пара — выяснилось, что на днях именно они захоронили мать Палатниковой.

По факту произошедшего региональными Минздравом, Следственным комитетом и прокуратурой были запущены проверки. Выяснилось, что это уже не первый случай, когда в морге путали тела умерших.

В начале июня Следственный комитет направил в суд дело экс-руководителя Волгоградского областного патологоанатомического бюро Вадима Колченко. Он обвиняется в подмене анализов умерших ради улучшения статистики. Об этом сообщали в областной прокуратуре.

В ходе расследования выяснилось, что в конце января 2017 года во время вскрытия тела 28-летней женщины, которая умерла после родов от бактериально-вирусной инфекции и отека головного мозга, был совершен подлог.

Колченко приказал врачу-патологоанатому уничтожить образцы, взятые с органов умершей, чтобы было невозможно установить причину ее смерти. Следствие считает, что делал он это для того, чтобы не ухудшать статистику смертей молодых матерей, которые умирали во время беременности и родов. Выяснилось, что в волгоградском морге их анализы заменяли на образцы печени больных гепатитом людей, чтобы показать руководству, что женщины умирали в результате осложнения этого заболевания.

Более того, правоохранители установили, что с февраля 2017 года по май 2018 года Колченко регулярно получал взятки от санитаров Красноармейского и Дзержинского отделений патологоанатомического бюро. Общая сумма составила около 600 тыс. рублей. За денежное вознаграждения Колченко не проверял качество работы сотрудников этих медучреждений, а также не наказывал их за мелкое вымогательство денег с родственников умерших.

Похожая история в марте 2019 года произошла в городе Палласовка Волгоградской области. 5 марта там скончались два местных жителя. Обоих привезли на вскрытие, после чего оставили в морге. Один из умерших был казахом. Его родственники попросили завернуть тело усопшего в ковер: таков национальный ритуал. Однако патологоанатомы спутали тела и завернули в ковер труп русского мужчины.

«На следующий день пришла семья казаха за телом. В морге охраны не было. Немного подвыпившие, долго не церемонясь, увидев завернутое тело в ковре, казахи решили, что это их родственник, забрали труп и ушли», — рассказывал один из свидетелей порталу «Блокнот-Волгоград».

В этот же день на мусульманском кладбище состоялись похороны. Вскоре семьи узнали о подмене — была проведена эксгумация и обмен телами. Между тем жители Палассовки подчеркивают, что местный морг давно славится своими оплошностями — там нет охраны и специальных холодильных камер для хранения трупов. Кроме того, работу патологоанатома и судмедэксперта в медучреждении выполняет один человек.