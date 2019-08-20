«Затащил с улицы»: строитель жестоко надругался над школьницей

В Пермском крае мужчину осудили за изнасилование и убийство 16-летней девушки. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

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По данным следствия, преступление было совершено в июне 2018 года. В вечернее время 30-летний местный житель возвращался домой после пьянки с друзьями. Проходя мимо заброшенной стройки, он встретил 16-летнюю девушку. Между прохожими завязался разговор, который позже перерос в конфликт.

В результате разозленный молодой человек затащил свою жертву в строящийся частный коттедж, стоявший по соседству, и надругался над ней.

«Осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее ему незнакомой 16-летней девушки, которую он затащил в дом с улицы. С целью сокрытия совершенных преступлений насильник убил девушку», — сообщили в СК. Отмечается, что несовершеннолетняя погибла от удара тяжелым предметом по голове.

По словам знакомых погибшей, в ночь убийства она проводила время со своими подругами. После прогулки все девушки поодиночке разошлись по домам. «Она не дошла до дома, а потом ее тело нашли у новостроек», — цитирует слова местных жителей «КП-Пермь».

По данным местных СМИ, девочка была единственным ребенком в семье, примерно училась и занималась вокалом.

«Нам очень жаль, что такое произошло, мы очень тяжело переживаем эту новость, — рассказала порталу 59.ru педагог школы, где училась убитая. — Она была очень хорошей девочкой, у нее не было проблем с учебой и поведением. По ночам она не гуляла. Родители заботились о ней — она их единственная дочь».

Предполагаемого преступника удалось задержать уже через несколько дней после преступления. Как сообщает «КП-Пермь», на допросе мужчина заявил, что произошедшее стало «ужасным стечением обстоятельств».

Следователям также удалось выяснить, что ранее убийца был дважды судим за избиение и изнасилование. За несколько лет до нападения на девушку он освободился из тюрьмы раньше срока за примерное поведение. Решив начать новую жизнь, мужчина женился, стал отцом и устроился работать на стройку.

Для того, чтобы установить причастность задержанного мужчины к преступлению, следователи провели полторы сотни следственных действий. Среди них: 12 судебных экспертиз, допросы более 50 свидетелей, а также 11 осмотров предметов и вещественных доказательств.

«После получения судебных решений, о телефонных соединениях обвиняемого, поминутно был установлен его маршрут движения в ночь совершения преступлений, подтвердивший его причастность к содеянному. Объем уголовного дела составил 5 томов», — рассказали в региональном управлении СКР.

В результате суд счел доказательства, собранные следователями, достаточными для вынесения приговора мужчине. Он был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней и последующем убийстве с целью сокрытия другого преступления.

Всего подсудимому были инкриминированы преступления, предусмотренные тремя статьями УК РФ. По решению судьи он был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима. Кроме того, убийца и насильник также будет обязан выплатить родителям своей жертвы по 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

20 июня 2019 года суд также вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову, убившему и изнасиловавшему семилетнюю девочку. Об этом сообщалось на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

Ребенок пропал вечером 20 июля 2018 года — девочка ушла гулять вместе со старшим братом, однако внезапно пропала из его поля зрения. Ее тело на следующий день было найдено в кустах на заброшенном стадионе.

«Девочку изнасиловали, в том числе с использованием палки, и задушили», — сообщил сайту kp.ru источник, близкий к следствию.

После обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Собрав необходимую информацию, следователи определились с подозреваемым — им стал 23-летний Николай Захаров, который жил по соседству с жертвой.

По версии следствия, вечером в день убийства пьяный молодой человек гулял рядом с домом несовершеннолетней. Там он увидел ее и завел разговор, после чего позвал ребенка на территорию заброшенного стадиона, где изнасиловал и убил.

«После этого злоумышленник спрятал тело ребенка под бытовым и строительным мусором и скрылся с места совершения преступления», — уточняли в СК.

Причастность Захарова к преступлению подтвердили и проведенные следствием экспертизы. В частности с тела ребенка были сняты образцы ДНК, которые совпали с результатами тестов Захарова. В ходе допросов мужчина полностью признал вину и подробно рассказал о случившемся. По решению суда он был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.