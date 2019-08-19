«Убивал спящих»: почему подросток зарубил семью

Новые подробности о кровавом убийстве в селе Патрикеево Ульяновской области раскрыла родственница погибшей семьи. Как заявила РЕН ТВ Наталия Ширманова, 16-летний подросток напал на домочадцев с топором глубокой ночью — в это время семья уже легла спать.

«Говорят, что минут в 15 четвертого (утра — «Газета.Ru») он отправлял смс-ки о том, что уже убил и идет к вышке. Убивал спящих», — рассказала она.

Женщина также отметила, что подросток рос в любящей семье, отношение к нему всегда было положительным. «Обходились с ним очень хорошо. Бабушка его очень любила. Недавно закупили все ему к школе», — пояснила Наталия.

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Однако в последнее время в семье разгорелась настоящая война, которая могла послужить причиной убийства. Как рассказала Ширманова, скоро должна была состояться свадьба, на которую детей не пригласили. В связи с этим подросток должен был остаться дома вместе с двоюродной сестрой и четырехлетними близняшками.

По словам женщины, категорический запрет на поездку мог стать отправной точкой для кровавого плана школьника.«Я думаю, что причиной послужило это. Потому что тут чуть ли не война была из-за этой свадьбы», — заявила Наталия.

При этом ранее разногласия в семье возникали также из-за пристрастия матери подростка к алкоголю. Как уточнила родственница, два года назад женщина даже стояла на учете. Проблемы с выпивкой были и у отца мальчика, который бросил жену и ребенка, когда тот только пошел в школу. После развода мужчина платил алименты, однако денег семье все равно не хватало. Чтобы как-то справляться, мать подростка переехала вместе с ним к родителям, где они жили на пособия и пенсии в одном доме. В это время женщина была беременна двойней. Устроиться на работу она не могла, так как ранее перенесла серьезную операцию.

Чрезмерная любовь к алкоголю передалась от родителей и ребенку. Как рассказал друг подростка телеканалу «360», в последнее время мальчик часто злоупотреблял спиртным, несмотря на юный возраст. Подтверждением этому служат некоторые фотографии в соцсетях, на которых он изображен в окружении бутылок из-под пива.

В состоянии алкогольного опьянения мальчик находился и в день убийства. Об этом «МК» рассказал еще один товарищ несовершеннолетнего, который видел его за несколько часов до преступления.

По словам парня, 17 августа в селе отмечали праздник, после которого приятель зашел к нему на полчаса и ушел домой после полуночи. При этом ничего необычного в его поведении не было. «Не было злости, нормальное поведение. Пахло спиртным от него чуть-чуть. Может, пива попили, но он был в нормальном состоянии», — рассказал собеседник издания.

Другой житель села рассказал, что подозреваемого в убийстве своих родных подростка любили в семье и ни в чем ему не отказывали. Сам мальчик отвечал на это благодарностью и ни на кого «зла не держал». «Такое ощущение, как будто его кто-то загипнотизировал, он так не смог бы сам. Он добрый, нормальный человек. В голове не укладывается», — сказал школьник.

Ранее в региональной прокуратуре подтвердили, что мальчик не стоял на учете у врачей. Тем не менее его предсмертное послание натолкнуло правоохранителей на мысль о том, что малолетний убийца страдал психическим заболеванием.

«В предсмертной записке подросток написал, что решил уйти из жизни и забрать с собой всех, чтобы они не переживали. При этом подросток из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник. Судя по всему, у него явные признаки шизофрении», — рассказал РИА «Новости» представитель региональной прокуратуры. Как бы то ни было, узнать правду правоохранителям поможет посмертная психиатрическая экспертиза, которая уже назначена следователями.

Поверить в то, что 16-летний житель села мог пойти на массовое убийство, а также покончить с собой, не может ни руководство школы, в которой он учился, ни его одноклассники. Так, по словам директора школы Александра Исайкина, он даже ни разу не видел мальчика раздраженным.

«Никто не верит, и я в том числе. В любой ситуации не видел его раздраженным. Я не видел его каким-то, может быть, наоборот апатичным», — рассказал Исайкин РЕН ТВ.

Мужчина также отметил, что ученик всегда поддерживал хорошие отношения как с учителями, так и с одноклассниками. С ним никогда не было конфликтов.

«Общение с родными было замечательным, общение со сверстниками и друзьями — тоже хорошее, отличное даже. Никаких драк, скандалов не было ни с кем. Мы в одном классе учились, он закончил школу с красным дипломом и сейчас шел на золотую медаль. Он работал в интернете, зарабатывал деньги, чтобы содержать семью», — рассказал RT одноклассник юноши, добавив, что мальчик был добрым и отзывчивым.

Смириться со случившимся не может и отец мальчика, который находится в состоянии шока и пока психологически не может даже приступить к организации похорон семьи. Об этом РИА «Новости» сообщил замгубернатора Ульяновской области Сергей Люльков. «Помощь в организации похорон обязательно будет оказана. Я беседовал с отцом подростка, но сейчас он находится в шоковом состоянии, поэтому пока не понятно, кто будет организатором похорон и какая конкретно помощь будет оказана», — заключил он.