«Не мог он такого сделать»: как лучший ученик убил свою семью

Следственный комитет опубликовал видеозапись с места убийства семьи из шести человек в Ульяновской области. На кадрах правоохранители обследуют дом в селе Патрикеево, в котором жили погибшие. Они изучают вещи и стены при помощи ультрафиолета, а также делают записи. «Проводится осмотр места происшествия, иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК.

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Тела 66-летнего мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух 4-летних детей нашли утром 18 августа. Криминалисты зафиксировали на трупах многочисленные ранения, нанесенные топором.

Позже, в 500 метрах от села возле вышки одной из сотовых компаний правоохранители обнаружили тело 16-летнего родственника погибших. По версии следствия, подросток расправился со своей семьей, после чего покончил жизнь самоубийством. На месте происшествия силовики нашли предсмертную записку, по предварительным данным, оставленную мальчиком.

«Имеется предсмертная записка, что подросток собирается покончить жизнь самоубийством и переживает, что родственники будут его оплакивать. Для того, чтобы у них не было негативных эмоций, он решается забрать родных с собой»,

— сообщили в областной прокуратуре агентству ТАСС.

Как позже выяснилось, накануне убийства подросток отправил голосовые сообщения своему другу, в которых рассказал о намерениях – он заявил, что мать его «гнобила», а младшие сестра и брат не любили, передает РЕН ТВ. Между тем, по словам школьника, он не намеревался убивать бабушку и дедушку, но также не хотел причинять им боль смертью родных.

При этом, как пояснил представитель региональной прокуратуры, знакомые мальчика отзываются о нем только положительно. «Он из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник. Судя по всему, у него явные признаки шизофрении», — отметили в прокуратуре, передает РИА «Новости».

Одноклассники ранее не замечали за другом неадекватного поведения. «Очень спокойный, тихий мальчик, отличный. Его ставили всем в пример. Он очень хороший, он не мог такого сделать, но все сходится на него», — рассказала односельчанка погибших, передает РЕН ТВ.

Не поверил в вину 16-летнего подозреваемого и директор школы, в которой он учился. Глава учреждения отметил, что мальчик никогда не проявлял агрессии и был уравновешенным ребенком. Также, по данным прокуратуры, предполагаемый злоумышленник никогда не стоял на учете у психиатра.

Там не менее, проблемы у подростка все-таки были. Друг 16-летнего мальчик сообщил о его любви к компьютерным играм и пристрастию к алкоголю.

«Он был позитивным парнем. Играли вместе в игры. В последнее время он стал злоупотреблять алкоголем. Сейчас ситуация такая, у меня голова совсем ни о чем не соображает. Это мой друг лучший. У меня сейчас вообще просто каша в голове»,

— рассказал знакомый погибшего телеканалу «360».

На некоторых фото в соцсетях мальчик запечатлен на посиделках с приятелями – на столах виднеются стаканы и банки из-под пива. Также стало известно о разногласиях подростка с отцом. Следователи уже пообщались с родителем предполагаемого злоумышленника — как выяснилось, он жил отдельно от сына, в то время как его воспитывал отчим.

«Мальчик отлично учился, участвовал в отборочном этапе «Умники и Умницы». Правительство оказывало помощь его матери. Я сейчас разговаривал с отцом мальчика. У ребятишек с 2015 года – другой отец. Совместно не жили. Отец ребенка проживает в Корсунском районе Ульяновской области», — рассказал заместитель губернатора Сергей Люльков.

Также он заявил о том, что власти региона готовы обеспечить отца подростка необходимой помощью, так как он на данный момент находится в шоковом состоянии. «Сейчас специалисты министерства выехали на место, чтобы выяснить, какая помощь необходима отцу подростка. Всю помощь, которая понадобиться, в том числе психологическую, они готовы оказать», — пояснили в министерстве социального семейной, демографической политики и социального благополучия региона агентству ТАСС.

Поможет руководство Ульяновской области и с организацией похорон, однако пока неизвестно, где похоронят покончившего с собой подростка. «Его отец проживает в другом районе, но помощь будет оказана в организации похорон. Есть четкое понимание, что мы окажем эту помощь», — заключил заместитель губернатора региона.