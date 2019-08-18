Требовал миллион: за что пациент выследил и избил врача

В Москве недовольный пациент выследил и избил заведующего отделением одной из столичных больниц, сообщает РЕН ТВ. Причиной нападения послужило недовольство мужчины предоставленным лечением.

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По данным телеканала, дебошир был госпитализирован в глазное отделение данного медучреждения, несколько недель он проходил лечение, после чего не так давно был выписан. Мужчине не понравились назначения врачей, в связи с чем он написал жалобу в Минздрав, а потом потребовал от заведующего офтальмологией за некачественное лечение от одного до трех миллионов рублей.

Получив отказ, пациент проследил за медработником, когда тот направлялся в бассейн, а затем напал на него и стал избивать. В больнице у пострадавшего диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

Похожая история произошла в башкирском городе Стерлитамак. Там 16 августа в суд были переданы материалы дела по факту избиения фельдшера скорой помощи местным жителей.

Инцидент произошел в конце апреля 2019 года. В день происшествия пациент, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вызвал скорую помощь и попросил приехавшего медика выписать ему больничный, чтобы закрыть пропущенный на работе день. В свою очередь фельдшер объяснил, что не имеет права выдавать подобные справки, так как этим занимаются на станции медпомощи. Мужчина пришел в ярость и, нецензурно выражаясь, потребовал госпитализации, после чего порвал свою медицинскую карту. Далее он стал бить медработника по голове — потерпевший был вынужден убежать из квартиры.

Позже на место инцидента приехали правоохранительные органы. Фельдшер написал заявление о нападении, после чего пошел в травмпункт – там у него зафиксировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей.

«Нападения на медиков в последнее время участились, но в полиции напрямую говорили, что виновных вряд ли даже оштрафуют. В суде мы будем добиваться справедливого наказания, требовать с виновника выплаты моральной компенсации и фактически понесенных расходов — утраченного заработка и расходов на лечение фельдшера», — сообщил правовой инспектор профсоюза Илья Дмитриев, передает агентство «Башинформ».

Еще одно нападение на врача произошло в Новосибирске 24 января. Там медработника истязал муж пациентки.

В день инцидента во втором часу ночи в травмпункт новосибирской горбольницы №1 пришла девушка с порезанной рукой – она заявила врачу, что получила ранение в результате несчастного случая. Пока врачи зашивали рану, в коридоре пострадавшую ждал муж. Вскоре он ворвался в кабинет и стал избивать медработников.

«Возможно он был пьян. Вел себя неадекватно, набросился на наших врачей, кричал: «Что так долго»? Бил и душил нашего травматолога»,

— рассказали в больнице сайту kp.ru.

Также в медучреждении предоставили видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как несколько врачей пытаются оттащить мужчину от избитого травматолога, однако, сопротивляясь, супруг пациентки проломил стену в кабинете. «Охрана сразу же вызвала полицию, однако к моменту их приезда и пациентка, и ее спутник убежали. Запись мы передали оперативникам», — сообщили в учреждении.

Пострадавший врач написал заявление в полицию. Региональный следственный комитет начал уголовно-процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Другой инцидент случился в Самаре 16 января. Там молодой человек в состоянии алкогольного опьянения избил приехавшего к нему 82-летнего фельдшера. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на областной Минздрав.

По словам представителя ведомства, медик приехал на карете скорой помощи по вызову в многоэтажный дом Красноглинского района – там специалист обнаружил пациента, лежащим на лестничной клетке. В ходе осмотра мужчина несколько раз ударил врача, после чего убежал. «По факту травмирования 82-летнего врача администрация скорой помощи обратилась в правоохранительные органы», — заявили в министерстве.

Полиция начала проверку по факту произошедшего, а также опросила очевидцев. «Личность предполагаемого злоумышленника установлена. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в силовых структурах.

По данным областного минздрава, сам пострадавший госпитализирован не был – в день происшествия он отработал свое дежурство, после чего ушел на больничный.