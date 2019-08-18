Внезапная проверка: пьяниц будут ловить на рабочем месте

Министерство здравоохранения России предложило и уже разработало корпоративную программу укрепления здоровья, в рамках которой предлагается проверять во время рабочего дня сотрудников всех компаний в России на содержание алкоголя в крови.

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Причем, проверки будут проводиться как плановые — с уведомлением персонала, так и неожиданные, незапланированные. Кроме того, тестировать работников на алкоголь будут и при первом подозрении на опьянение. Предусмотрены также повторные проверки одного и того же работника в течение неопределенного времени.

Если кто-либо откажется проходить тестирование на алкоголь, тогда комиссия автоматически – без проверки — указывает, что сотрудник находится пьяным на рабочем месте. Ответственными за проведение проверочных мероприятий назначаются службы охраны и отделы кадров предприятий, а также медицинские службы.

«Консультировать сотрудников могут врач, средний медицинский работник или медицинский психолог. Если в организации уже существует кабинет психологической помощи, необходимо дополнить его функции оказанием консультативной помощью сотрудникам с риском пагубного употребления алкоголя», — говорится в программе Минздрава.

Среди причин такой инициативы ведомство указывает тот факт, что употребление алкоголя на рабочем месте может привести к различным медикосоциальным и экономическим последствиям для работников и организаций.

Злоупотребление алкоголем увеличивает риск безработицы, также указали в министерстве. Исследования показывают, что потребление алкоголя негативно сказывается на производительности труда, а затраты на потерю производительности являются доминирующим элементом издержек, пояснили в Минздраве. Кроме того,

психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил запретить продажу спиртных напитков в работающих в многоквартирных домах магазинах,

передает ФАН. Медик привел в пример Чечню, где до минимума сократили время продажи спиртных напитков.

«Продажа алкоголя должна быть выведена в крупные алкомаркеты, расположенные не в жилых районах, в удалении от домов. В небольших населенных пунктах и сельской местности необходимо ввести ограничение продажи алкоголя по времени», — добавил специалист.

Днем ранее в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» Минздрав заявил, что работодателям нужно исключить из продажи на предприятиях по всей стране продукты с высоким содержанием сахара и соли, например – шоколадки, чипсы и лимонад.

«Необходимо пересмотреть ассортимент питания в кафе, автоматах готовых продуктов на предприятиях и исключить картoфельные чипсы, сладкие и газирoванные напитки, энерготоники, крекеры и сухарики, шoколадные батончики и другие», — приводит НСН комментарий министерства.

Вредную еду в продаже предлагается заменить овощами и зерновыми батончиками, а среди самих сотрудников чаще проводить дни здорового питания с целью популяризации полезных продуктов.

Чуть ранее одна из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung выпустила материал, в котором указывалось, что многие русские не в состоянии вовремя остановиться, когда речь заходит об употреблении алкоголя. При этом помогает искусственно вызванная непереносимость алкоголя.

Согласно мнению автора заметки,

на фоне тяжелых жизненных условий в России употребление алкоголя для многих является постоянным соблазном,

народная медицина изобрела несколько способов иммунизации против таких напитков.

Больше всего в деревнях распространено кодирование, когда целитель заговаривает «пациента» при помощи магических заклинаний так, что его организм больше не переносит алкоголь. Однако этот способ все чаще не работает, поэтому в этом случае обращаются к врачам, которые при помощи «лекарств» вызывают непереносимость алкогольных напитков.

Отмечается, что такая услуга стоит примерно €150. В качестве примера автор приводит плиточника из Рязани, который подвергся этой процедуре. Причем после введения «лекарства» врач продемонстрировал ему, как его организм будет реагировать на алкоголь.

При этом мужчина не смог не только двигать конечностями, но и испытывал трудности с дыханием. В действительности ему ввели обычный физиологический раствор, но тем, кого кодируют, никогда не раскрывают, какому внушению их подвергают.

В начале нынешнего месяца Минэкономразвития вынесло отрицательное заключение на законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года. Оно опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Сам законопроект был разработал Минздравом еще в мае этого года и размещен на портале для широкого обсуждения. Свою позицию Минэкономики объясняет тем, что принятие законопроекта приведет к усложнению работы сотрудников магазинов на кассах.

Если предложение Минздрава будет воплощено, то полученные с этикетки алкогольного напитка данные продавцу необходимо будет сопоставить с предполагаемым возрастом покупателя и принимать решение о продаже спиртного напитка.

Лицам, которым исполнилось 18 лет, продавать продукцию крепостью до 16,5%, 21-летним — продукцию крепче 16,5%.