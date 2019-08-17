Подготовка к эвакуации: на Сочи надвигается мощный шторм

В городе Сочи Краснодарского края действует штормовое предупреждение. За прошедшую ночь там выпало более 70 мм осадков, сообщили в региональном управлении МЧС. В результате были размыты дороги. Утром в субботу, 17 августа, синоптики предупредили, что горожан ждут еще более сильные ливни, а также грозы с градом. Кроме того, не исключено формирование смерчей над Черным морем.

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Как отметили специалисты центра «Фобос», наибольшую опасность для людей несут в себе горные реки и ручьи, которые в считанные секунды могут выйти из берегов. Они также не исключают сход селей со склонов.

«Экстренное предупреждение действует до 19 августа. Призываем жителей и гостей города соблюдать элементарные требования безопасности», — сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По прогнозам властей, основной удар стихии придется на Лазаревский район Сочи. Мэр города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Власти также подготовили «все силы и средства для эвакуации жителей».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что спасатели находятся в режиме повышенной готовности. На курорте организована работа оперативных мониторинговых групп, которые следят за обстановкой.

«Непогода не повлияла на жизнеобеспечение города. Движение транспорта не нарушено. По сообщению МЧС, заявок о подтоплениях не поступало. Мониторинговые группы продолжают работать в круглосуточном режиме», — отметили в свою очередь в горадминистрации.

Сочинцы тем временем публикуют в соцсетях видеоролики, на которых видно, что дороги полностью скрылись под водой. Ливневки не справляются с объемом осадков — прибывающая вода срывает крышки люков и бьет фонтаном. Также подтоплены подземные переходы.

По словам очевидцев, затоплены несколько участков федеральной трассы в микрорайонах Лоо и Вардане. В центре Сочи под слоем воды оказался Ривьерский мост. В сети также появилось видео, на котором мужчину течение несет по затопленной дороге — в это время он машет приятелям в камеру.

Портал «Кубанские новости» также сообщает о затоплении сочинского пляжа «Спутник». Как пишет издание, горожанам пришлось взобраться повыше, чтобы их не смыло водой в море. Между тем в расположенной рядом с пляжем рекой Агура из-за сильных дождей поднялся уровень воды.

Это уже не первый раз за месяц, когда в Сочи бушует сильный шторм. 4 августа в Вардане он даже привел к формированию смерчей — водяные столбы подходили близко к берегу и почти касались жилых домов.

«Была в Сочи после смерча, разрушений много, деревья с корнем отрывало, страшно», — писала тогда в инстаграме пользователь Олеся Олина.

Как уточнили синоптики, смерчи сформировались над Черным морем в Сочи из-за пришедшего в регион антициклона. При этом наблюдать их можно было из разных точек города.

Спустя два дня шторм унес жизни пяти людей. «6 августа во время шторма в пять баллов погибли трое иногородних граждан, которые пренебрегли предупреждениями спасателей о безопасности и купались в море, на диких пляжах», — сообщал ТАСС глава управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.

В местном управлении МЧС отмечали, что в тот же день на диком пляже в поселке Якорная щель погибли 25-летний парень и 12-летний ребенок.

«Водолазы обнаружили их на глубине около 2 метров, недалеко от буны, в 20 метрах от того места, где их последний раз видели над водой. На берегу тела погибших спасатели передали сотрудникам полиции», — рассказали в ведомстве порталу «Новая Кубань».

Отметим, что в июле 2019 года на Сочи обрушился шторм, который синоптики центра «Фобос» назвали сильнейшим за лето. Тогда были затоплены дороги, а порывы ветра достигали 20-22 м/с. В тот же день большой смерч образовался над поверхностью Черного моря в микрорайоне Хоста. На снимках, которые местные жители публиковали в соцсетях, было видно, как столб из воды и воздуха стоит под нависшим над морем облаком, а спустя некоторое время растворяется.