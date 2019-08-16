Оказались в плену: пираты захватили троих россиян

Пираты захватили судно у берегов Камеруна, в плену оказались трое россиян, которые являлись членами экипажа. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. По данным ведомства, нападение на грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее датской компании «Ультрабалк», произошло 15 августа в районе камерунского порта Дуала.

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Оно следовало под флагами островов Антигуа и Барбуда. По данным СМИ, на борту находились восемь членов экипажа. Представители российского посольства в Яунде сообщили, что в настоящий момент в ситуации разбираются власти Камеруна и представители компании-судовладельца.

«Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан», — подчеркнули в МИД.

По данным источника РИА «Новости», на данный момент захватчики еще не выдвинули никаких требований, однако обещали вскоре выйти на связь. В Камерун уже прибыли переговорщики от работодателя.

Собеседник агентства также уточнил, что захваченные российские моряки являются уроженцами Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска. Все они входят в высший командный состав.

15 августа о пропаже моряков «из европейских и азиатских стран» в Камеруне сообщило агентство France Press со ссылкой на представителя камерунских ВМС.

«Вероятно, это сделали нигерийские пираты. У нас пока нет информации о числе похищенных», — сообщал представитель флота без уточнения национальности пропавших. Тогда же местная береговая охрана начала поиски моряков.

Ранее, 5 января 2019 года, стало известно о похищении российских моряков с контейнеровоза MSC Mandy, шедшего под флагом Панамы, у берегов западноафриканской страны Бенин. Как сообщало российское посольство в Бенине, на судне находились 24 человека — 23 россиянина и один гражданин Украины.

Контейнеровоз находился в 20 морских милях от берега и направлялся в бенинский порт Котоноу.

Однако путь ему преградили нигерийские пираты, вооруженные автоматами и мачете. Как уточнил глава балтийской организации Российского профсоюза моряков Александр Бодни, их было 10 человек — трое из них говорили по-английски и отдавали приказы подельникам.

По словам Бодни, нападавшие вели себя очень агрессивно: отводили моряков на мостик, где отнимали у них ценные вещи и заставляли ложиться лицом вниз. В случае сопротивления членам экипажа наносились побои.

В результате через два с половиной часа грабежа и насилия пираты взяли в заложники шестерых человек и покинули судно. В плену у них оказались капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик и повар.

По факту похищения в Бенине было возбуждено уголовное дело. Для поиска моряков была организована оперативная совместная работа правоохранительных органов Нигерии и Бенина и российских дипломатов. «Посольства РФ в Нигерии и Бенине осуществляют оперативные контакты с местными правоохранительными органами, а также судовладельцами по установлению местонахождения заложников и их скорейшего освобождения», — отмечали в МИД РФ.

Договориться с пиратами о выкупе, который будет выплачен за моряков, удалось только 17 января.

Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на координатора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергея Фишова. По его словам, в таких случаях изначально обговаривается сумма выкупа, после чего назначается место передачи денег в обмен на пленников.

«Это обычная деятельность. Выкуп и люди — обмен происходит одновременно практически, — объяснил координатор. — Это торги, посредники в любом случае будут сбивать цену, придут к компромиссу в итоге, исходя из общей практики».

Вернуться в Россию освобожденным морякам удалось только в конце января 2019 года. «По информации Посольства России в Абудже, 28 января освобождены российские граждане — члены экипажа контейнеровоза «Манди», захваченные пиратами 2 января в Гвинейском заливе. В настоящее время моряки прибыли на Родину. Состояние их здоровья удовлетворительное», — сообщал МИД РФ 30 января.

В ведомстве не уточнили условия, на которых пираты согласились отпустить пленников. Ответственность за освобождение людей взял на себя судовладелец — компания Mediterranean Shipping Company. Для проведения операции с ними связались владельцы контейнеровоза и родственники похищенных членов экипажа. Отмечается, что переговоры продолжались три недели.