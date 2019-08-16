«Я в отпуске»: куда отправились пилоты севшего в поле А321

Пилоты «Уральских авиалиний», посадившие самолет А321 в поле в Подмосковье, вернулись домой в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

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«Они вернулись, они отдыхают», — сказала собеседница РИА «Новости». В родной город командир лайнера Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин прилетели в ночь на 16 августа.

КВС Дамиру Юсупову 41 год. Как выяснили журналисты, долгое время он работал юристом, но всегда мечтал стать пилотом. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и сразу после вуза был принят на работу в авиакомпанию «Уральские авиалинии». Его общий налет составляет более 3 тыс. часов.

«Я в отпуске, пока отдыхаю, ведутся следственные мероприятия, в ближайшее время выполнять рейсы я не буду», — заявил Юсупов E1.Ru в пятницу, 16 августа.

Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Пилотом работает с прошлого года, его общий налет составляет более 600 часов. В пятницу, 16 августа, его срочно госпитализировали с ушибом груди.

15 августа самолет А321 «Уральских авиалиний» вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь. По данным авиаперевозчика и Росавиации, во время взлета в оба двигателя лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Юсупов рассказал журналистам, что принял решение не возвращаться в аэропорт, а сажать самолет на ближайшее кукурузное поле. После благополучного приземления с выключенными двигателями и убранными шасси экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. Всего на борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа.

Ни один из находившихся в самолете людей не погиб, за медпомощью с травмами средней и легкой степени обратились 75 человек — в том числе 19 детей. Катастрофу расследует специальная комиссия. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) уже приступил к расшифровке черных ящиков А321. Самописцы при приземлении не пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Что касается причины аварии, то уже 15 августа в СМИ появились версии, что чайки могли прилететь на взлетно-посадочную полосу аэропорта Жуковский с ближайших свалок.

Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин опроверг это предположение, заявив, что ближайший к месту посадки полигон «Сафоново» расположен в 14 километрах.

«Полигон закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет. Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений. В любом случае, расстояние от полигона до места инцидента слишком далеко. Птицы, постоянно обитающие или кормящиеся на полигонах, никогда не отдаляются от них», — отметил Куракин.

Однако в двух километрах от аэропорта находится несанкционированная свалка на берегу озера Глушица. Этот факт вечером 15 августа подтвердил Росприроднадзор.

Как сообщается на сайте ведомства, на берегу водоема расположены два объекта по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО «Экосерсвис» и несанкционированная свалка отходов. Арендаторов территории — компанию ООО «Вымпел К» — еще в 2017 году оштрафовали на 500 тыс. руб. по ст. 8.2 КоАП, (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды). Тогда компания не выплатила штраф.

Позднее Росприроднадзор вынес предписание устранить все нарушения на территории, однако и это требование не было выполнено. В результате против компании было возбуждено дело по статье 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора).

15 августа Минприроды РФ потребовало от Росприроднадзора Московской области проверить все несанкционированные свалки в районе аэропорта Жуковский. В пресс-службе ведомства отметили, что, согласно нормам безопасности, размещение свалок в радиусе 15 км от аэродромов запрещено.

В Росавиации также подчеркнули, что защищенность аэропортов от птиц напрямую зависит от расположения полигонов бытовых отходов. «В аэропорту Жуковский существуют системы орнитологической безопасности полетов, но насколько они эффективны, зависит от многих факторов. В том числе это зависит от расположения полигонов бытовых отходов на приаэродромной территории», — сказал глава ведомства Александр Нерадько в эфире телеканала «Россия-24».

Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил, что

одной лишь системы отпугивания в аэропорту недостаточно, чтобы предотвратить столкновения самолетов со стаями птиц. Для каждого аэропорта необходимо разработать индивидуальную программу обеспечения орнитологической безопасности, уверен эксперт.

В интервью газете «Известия» он отметил, что для каждого аэропорта необходимо создать индивидуальный паспорт, в котором будут прописаны как природные, так и антропогенные факторы появления птиц рядом с объектом. В такой документ необходимо будет внести информацию о наличии неподалеку от аэропорта крупных и мелких рек, урожайности семян, качественном и количественном составе самих птиц.

Кроме того, надо также учитывать интенсивность взлетов-посадок, наличие рядом несанкционированных свалок, полигонов коммунальных отходов, отметил Рыжов.