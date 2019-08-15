Стая чаек и кукурузное поле: как удалось выжить А321

Минприроды потребовало проверить свалки в районе аэропорта «Жуковский», где из-за попадания птиц в двигатель совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Реклама

Как пояснили в министерстве, согласно нормам, размещение свалок в радиусе 15 км от аэродромов запрещено. Проверкой соблюдения этого регламента займется Росприроднадзор Московской области.

В настоящий момент проверки еще не начались, однако министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин уже заявил, что предположение о том, что птицы прилетели в аэропорт именно с окрестных свалок, является ошибочным.

«Ближайший к месту посадки полигон – «Сафоново», он расположен в 14 километрах. Полигон закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет. Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений. В любом случае, расстояние от полигона до места инцидента слишком далеко. Птицы, постоянно обитающие или кормящиеся на полигонах, никогда не отдаляются от них», — отметил Куракин.

В Росавиации в свою очередь подчеркнули, что защищенность аэропортов от птиц напрямую зависит от расположения полигонов бытовых отходов.

«В аэропорту «Жуковский» существуют системы орнитологической безопасности полетов, но насколько они эффективны, зависит от многих факторов. В том числе это зависит от расположения полигонов бытовых отходов на приаэродромной территории», — подчеркнул глава Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК). Он также добавил, что в настоящий момент выяснением всех обстоятельств занимается специальная комиссия.

Ранее орнитолог и кандидат биологических наук Виктор Зубакин объяснил РИА «Новости», почему чайки могли оказаться на взлетно-посадочной полосе и помешать взлету. По словам специалиста, в настоящее время птицы перемещаются к югу и зачастую выбирают для отдыха не самые подходящие места.

«Сейчас время послегнездовых кочевок. Вполне возможно, что это залетевшие к нам на пути миграции северные птицы. Взлетная полоса — это ровное и отрытое пространство, где они могут сесть... Птицы слышат самолет, начинают взлетать, но скорость у самолета велика, они не успевают взлететь и улететь в сторону»,

— сказал Зубакин, подчеркнув, что самолет также мог врезаться в стаю уже летящих птиц.

По словам орнитолога, в Московской области водится несколько видов чаек — в частности озерные и сизые. Озерные чайки чаще всего собираются в разных местах Московской области после периода гнездования. «Им очень нравятся плоские пространства: поля, пашни, плоские крыши, и взлетная полоса тоже», — пояснил ученый.

Эксперт отметил, что для снижения риска столкновения самолетов с птицами правила эксплуатации аэропортов предполагают их расположение вдали от свалок. Кроме того, трава на территории должна быть подстрижена, чтобы не водились мелкие грызуны и не провоцировали появление птиц.

Спровоцировать появление птиц могло и оборудование, изначально разработанное для того, чтобы отпугивать их от аэропорта. Его разработкой занимаются специалисты Летно-исследовательского института имени Громова. По словам представителя учебного учреждения, все необходимое оборудование было установлено в «Жуковском» и находится в рабочем состоянии, однако птицы попросту к нему привыкли.

«Более того, разработчик голосов встревоженных птиц даже исключил работу их в ночное время, чтобы они не привлекали. Они привлекают птиц, вместо того чтобы их отпугивать», — пояснил собеседник Daily Storm.

По данным экспертов, двигатели самолетов устроены так, чтобы выдерживать столкновение с птицей весом до 2 кг. Тем не менее, если лайнер сталкивается с той же чайкой на скорости 320 км/ч, то сила удара составляет около 3,2 кг на квадратный сантиметр. При таких условиях, если столкновение происходит уже на скорости 690 км/ч, то удар выходит в три раза мощнее, чем выстрел 30-миллиметрового снаряда, сообщают Вести.Ru.

Наибольшую опасность представляет попадание птиц в двигатель: оно может привести к деформации лопаток на различных ступенях компрессора, которые могут разрушиться и вызвать не только отказ двигателя, но и пожар.

Отметим, что пернатые довольно часто становятся причиной авиакатастроф. Так, в середине июля текущего года еще одному лайнеру чудом удалось спастись после попадания птицы в двигатель. Инцидент произошел при взлете Boeing 737-300 мексиканской авиакомпании Magnicharters из аэропорта Пуэрто-Вальярте — через несколько секунд после взлета некоторые пассажиры увидели, как в двигатель залетает черная точка.

На видео, снятом в салоне лайнера, слышно, как после этого раздается жуткий стук, похожий на выстрелы, и видно, как сам самолет начинает дергаться. Далее затихает двигатель, из которого тут же начинает идти дым.

К счастью, как и в случае с А321, пилоту удалось развернуть самолет и на одном двигателе вернуться в аэропорт. Посадка прошла благополучно, без пострадавших.

Напомним, что самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от аэропорта «Жуковский» утром 15 августа. На борту находились 234 человека, 74 из них пострадали. Как уточнили в Росавиации, при взлете лайнер столкнулся со стаей чаек, после чего птицы попали в двигатели и вызвали возгорание. Все пассажиры были эвакуированы экипажем посредством надувных трапов.

Как отметил авиационный эксперт Вадим Лукашевич, посадке аварийного Airbus A321 во многом помогла кукуруза: скольжение по ней уменьшило риск пожара. Об этом он заявил РИА «Новости».

«Хорошо, что кукуруза там была. Она отчасти сработала как пена, которой полосу запенивают. Она удар не смягчила, но обеспечила скольжение. Как полосу запенивают, чтобы не было искрения, тут эту функцию выполнила кукуруза», — высказался собеседник агентства.

Лукашевич отметил, что важную роль сыграло и то, что за взлетно-посадочной полосой располагались поля, а не жилые дома или промышленные объекты.

«Самолет не успел набрать скорость, вышел на высоту 100-150 м, а дальше шел по прямой. Он был залит топливом полностью. Они не перевернулись, не раскололись. Я считаю, что им повезло», — подчеркнул эксперт.

Высокий профессионализм пилотов, посадивших самолет в экстренных условиях, отметили и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и отдельно поздравил «героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет».

«После того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки. Никаких сомнений нет, и они будут награждены», — отметил представитель Кремля.

При этом семерых членов экипажа самолета Airbus A321 внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Авторы проекта обвиняют их в «неоднократном сознательном нарушении Государственной границы Украины», а также в соучастии в «нелегальном перемещении людей и грузов».