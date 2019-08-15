Разнимала братьев: школьницу обвинили в убийстве

16-летней школьнице из Сочи предъявили обвинение в убийстве 24-летнего местного жителя. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

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По версии следствия, в ночь на 26 июля девушка вместе со своим молодым человеком и его 24-летним братом распивали спиртное в доме, расположенном в селе Черешни. В какой-то момент между братьями возникла ссора, которая вскоре переросла в драку.

Девушка пыталась успокоить мужчин и прекратить драку. Однако брат ее возлюбленного грубо оттолкнул ее и начал оскорблять. Не выдержав, она схватила нож и ударила его в спину. После этого школьница отправилась домой — нож она выкинула по дороге.

Скорую и полицию вызвал его брат. Однако прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть 24-летнего мужчины. Так как девушка не достигла совершеннолетнего возраста, ее отправили под домашний арест. Расследование дела продолжается.

Ранее похожая трагедия произошла в Омске. Там 12 мая 16-летняя девушка убила своего отца в ходе скандала, возникшего из-за невымытой посуды. Тело 55-летнего мужчины обнаружили врачи скорой помощи. «По версии ведомства, девочка нанесла отцу, с которым проживала, множество ударов — в том числе молотком и ножом, после чего вызвала скорую, пояснив, что отцу плохо, а сама ушла из дома», — уточняли в региональном СК.

В ходе допросов злоумышленница заявила, что с отцом у нее сложились плохие отношения. По ее словам, он постоянно придирался к ней и оскорблял. В день убийства мужчина в очередной раз пришел домой пьяном состоянии и стал ругать дочь за пропуски в школе.

Как сообщало издание «Омск Онлайн», особенное раздражение у ребенка вызвали претензии отца по поводу беспорядка в доме, а также грязной посуды. «Отец был пьяный, поэтому она практически без его сопротивления избила его, а потом уже убила», — рассказали в Следкоме.

Соседи семьи рассказали, что девочка переехала жить к отцу лишь в марте 2019 года. До этого она длительное время находилась в Колосовском интернате. Мужчина отправил дочь в специальное учреждение из-за того, что не мог справиться с ее воспитанием. «Он жаловался, что она его не слушала, была неуправляемая, не мог он с ней справиться. Она не ходила в школу, не училась», — рассказала соседка «Омск Онлайн».

Отец забрал девочку и определил в местную школу в надежде, что она изменится. «Тихая, скромная, не огрызается, дашь задание — она выполняет. Я ее видела 2 раза в неделю. Неконфликтная девочка, тихая, стеснительная. На переменах не скачет, не прыгает, как другие девчонки, — либо в книжке сидит, либо в телефоне что-то там посматривает.

У себя я ее наблюдаю с полмесяца. Никогда никому плохого не скажет, не огрызнется. С одноклассниками она не общалась, сидела отдельно, по крайне мере, у меня на уроках», — рассказала одна из учителей школы №51.

По ее словам, семью часто пытались посещать инспекторы по делам несовершеннолетних, а также социальные педагоги. Однако во время визита никто не открывал им дверь. Как отмечают соседи семейства, девушка была спокойна только вне стен квартиры. Они часто слышали из окон крики — в последний раз они раздавались в день убийства.

Знакомые и соседи отзывались о мужчине только в положительном ключе. По их словам, он работал водителем маршрутного такси и всегда нормально обращался с девочками. «Ну выпивал он. Но он водителем всегда работал, поэтому держал себя все равно», — отметил сосед Алексей. В разговоре с «NGS55.RU» мужчина также вспомнил, что буквально за пару часов до случившегося погибший заходил к нему за сигаретами. При этом он выглядел абсолютно спокойным и собирался идти в магазин.

Алексей также рассказал журналистам, что у мужчины была еще одна дочь. Она скончалась в декабре 2018 года. Девушка была инвалидом — на момент смерти ей было 25 лет.

Отметим, что против 16-летней школьницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Следователи передали материалы дела в суд — в ближайшее время девушке вынесут приговор. Об этом сообщили в СК РФ по региону.