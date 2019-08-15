«Пил болотную воду»: что пережил пропавший в лесу мальчик

Спасатели нашли живым трехлетнего мальчика, который пропал в лесу Большереченского района Омской области два дня назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Реклама

Ребенка обнаружили в километре от места пропажи. Когда волонтеры впервые увидели мальчика, он пил воду из болота. «Сидел на кочке в болоте, пил болотную воду и плакал», — рассказали местные жители.

Региональный Следственный комитет опубликовал видео спасения. На кадрах видно, как ребенка, обернутого специальным теплоизолирующим материалом, выносят из автомобиля спасательно-поискового отряда и передают в руки родителям. Папа и мама целуют и обнимают сына, после чего несут его в карету скорой помощи.

У ребенка диагностировали обезвоживание – его привезли в одну из больниц Большереченского района. По предварительным данным, травм у него нет, однако все тело покрыто укусами насекомых. Мальчик находится в удовлетворительном состоянии. Он все время хочет пить из-за обезвоживания. Сейчас ему предстоит пройти ЭКГ, рентген, а также сдать анализы крови. «Ребенка поместили в реанимацию с целью обеспечить ему постоянное наблюдение врачей», — рассказали сайту kp.ru в минздраве Омской области.

В МЧС заявили, что мальчик продержался в одиночку столько времени благодаря благоприятным погодным условиям: воздух по ночам прогревался до +15°C, а днем – до +26°C. «Дождей не было. Обычно в это время года температуры ниже. Возможно, именно это помогло мальчику продержаться все это время»,

— отметили в ведомстве.

Трехлетний ребенок пропал 12 августа. В тот день он приехал с родителями в лес за ягодами. Взрослые оставили сына одного в автомобиле на 15 минут — по возвращении они не увидели мальчика ни в салоне машины, ни в ближайших местах лесополосы. По их словам, ребенок смог открыть дверь, несмотря на то что она была захлопнута.

Через три часа самостоятельных поисков родители позвонили в полицию. Региональный Следственный комитета возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка. «Председатель Следственного комитета поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход расследования уголовного дела о безвестном исчезновении мальчика, возбужденного следственными органами СК России по Омской области по признакам преступления, предусмотренного по статье 105 УК РФ «Убийство», — отмечали в ведомстве.

Обследовали леса Большереченского района около 600 человек — в частности 200 правоохранителей и 60 бойцов Росгвардии. Также днем ребенка в чаще высматривали вертолет с тепловизором, два частных самолета и беспилотный летательный аппарат. Поиски, по оценкам специалистов, были достаточно сложными, так как практически вся территория леса Омской области покрыта болотом и не охвачена сотовой связью. «Поиски ребенка велись от места обнаружения кепки в различных направлениях несколькими поисковыми группами», — сообщили в Следкоме.

Несколькими днями ранее, 9 августа, сообщение о пропаже ребенка и женщины поступило в челябинские правоохранительные органы. Утром семилетняя девочка и ее 29-летняя родственница также ушли за ягодами и пропали. Самостоятельные поиски родителей не дали результатов. Позже в операции были задействованы сотрудники МЧС, поисково-спасательной службы, полицейские и егери.

«Штаб работал всю ночь, изучались возможные пути передвижения пропавших, ставились задачи на утро, подготавливалось оборудование, прибывали новые экипажи из Республики Башкортостан и Екатеринбурга в усиление Челябинской области. В 5.30 активная стадия поиска возобновилась», — рассказали в отряде 12 августа, передают «Аргументы и Факты».

В тот же день утром пропавшие вышли на связь: женщина сообщила, что и она, и ребенок живы и описала место, где они находятся, указав на круглую скалу рядом и протекающий под ней ручей.

Когда родственницу и девочку нашли, их сразу госпитализировали в одну из больниц Челябинской области. «Да, это совершено официальный статус — «Найден. Жив». Это подтверждается мамой ребенка — она видела девочку, начальником штаба, который сопроводил ребенка в больницу, поисковиками. В какой конкретно точке нашли, не готовы сказать. Поисковики не в состоянии разговаривать», — рассказала один из волонтеров порталу 74.ru.

По словам специалистов поисково-спасательного отряда, всем удалось выжить, так как женщина регулярно жгла костры, чтобы отгонять диких зверей и согреваться. «Они питались только ягодами (черника и малина) и все, ну еще и воду с ручья пили. Ребенок сказал, что она не будет больше кушать чернику никогда», — сообщили в отряде местному телеканалу «Обл-ТВ».