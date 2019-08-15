Роковая стая птиц: аварийная посадка А321 в Подмосковье. ОНЛАЙН

На борту А321 работали семь членов экипажа. Большинство из них из Екатеринбурга. Лайнером управляли командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин.

«Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», — написал губернатор Свердловской области в соцсетях.