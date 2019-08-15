Роковая стая птиц: аварийная посадка А321 в Подмосковье. ОНЛАЙН

Между тем число пострадавших при жесткой посадке самолета А321 достигло 23 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Телеграм-канал Mash передает, что в основном пассажиры получили травмы конечностей легкой и средней степени тяжести, однако один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
Пассажиры на месте аварийной посадки самолета A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье, 15 августа, 2019 годаsens_jeans_jewellery/instagram.com
Пассажиры в соцсетях благодарят членов экипажа, которые спасли 226 жизни.
«Во время посадки было два резких удара и тут же всех вывели. Кстати, о птицах. Я не знаю почему говорят о том, что они в два двигателя попали. Шум был только с одной стороны, с правой, где буквы ДЕФ. Когда мы приземлились от всего самолета были аплодисменты! Мы подходили к бортпроводникам и стюардессам и целовали их», — рассказала Ольга Шаврова, которая планировала добраться до Симферополя на самолете А321.
После благополучной посадки самолета А321 командир судна Дамир Юсупов руководил эвакуацией пассажиров до приезда экстренных служб. Генерал-полковник авиации, депутат Госдумы Николай Антошкин заявил, что экипаж самолета могут представить к наградам за посадку без жертв в сложных условиях.
На борту А321 работали семь членов экипажа. Большинство из них из Екатеринбурга. Лайнером управляли командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин.
«Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», — написал губернатор Свердловской области в соцсетях.
Пилоты А321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзинvk.com
«Самолет начал набирать скорость — и вдруг раздался взрыв, двигатель начал отказывать, — приводит слова пассажира телеграм-канал Hue. — Стюардесса кричала, чтобы никто не паниковал».
«Когда открыли экстренный выход, некоторые начали спрыгивать, некоторые вообще босиком побежали. Мы оказались в поле. Нам сказали, куда идти, мы вышли на дорогу. Часа три, наверное, стояли», — рассказал еще один очевидец.
После аварийной посадки и эвакуации пассажиры стали убегать от самолета, поскольку боялись, что дайнер загорится, рассказал один из пассажиров рейса по имени Эрик. Несколько человек вышли с кукурузного поля на дорогу, где простояли больше двух часов. После этого пассажиров забрал автобус и отвез их в аэропорт Жуковский. Как сообщили в Росавиации, пожара на борту самолета после посадки не было.
На месте аварийной посадки самолета A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье, 15 августа, 2019 годаvk.com
Самолет А321 столкнулся со стаей чаек и сел с убранными шасси в кукурузном поле в километре от ВПП, сообщили в Росавиации. В этот момент на борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.
В связи с аварийной посадкой А321 в Подмосковье Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщили в ведомстве.
10 человек пострадали при жесткой посадке, сообщает МЧС. По данным Росавиации, четыре человека госпитализированы.
«Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у кента палец походу, ничего не сказали еще, двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога», — приводит слова одного из пассажиров телеграм-канал Baza.
Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. При наборе высоты лайнер попал в стаю птиц, в результате чего были повреждены оба двигателя: один из них заглох, второй — «потерял две трети тяги», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
На месте аварийной посадки самолета A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье, 15 августа, 2019 годаvk.com
Здравствуйте, уважаемые читатели. В подмосковном Жуковском пассажирский самолет А321 совершил аварийную посадку. Пострадали 10 человек, в том числе трое детей. «Газета.Ru» следит за развитием событии в онлайн-трансляции.