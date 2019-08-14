«Грядет великий конфликт»: новозеландский стрелок написал в Россию

Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии и убийстве 51 человека, отправил из тюрьмы письмо в Россию, сообщает агентство Associated Press.

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По предварительным данным, послание предполагаемый злоумышленник направил некоему Алану, проживающему на территории РФ. В рукописном письме, снимок которого был опубликован на анонимном веб-форуме 4chan, Таррант поблагодарил друга за присланные ему почтовые марки и рассказал о том, как ездил по разным российским городам на протяжении месяца в 2015 году. Австралиец отметил, что Санкт-Петербург, по его мнению, превосходит Москву по многим показателям, а также является самым красивым городом в Европе, опережая Порту и Прагу.

Также обвиняемый похвалил граждан РФ за гостеприимство и вспомнил несколько русских песен, которые ему особенно запомнились: в частности он упомянул «Катюшу», «Когда мы были на войне», а также трек рэпера Грязного Рамиреса под названием «Токсин».

Таррант заявил, что хотел бы снова приехать в Россию, однако он понимает, что у него не будет такой возможности. «Ладно, жизнь — это не про путешествия», — подчеркнул арестованный. В заключении мужчина предупредил своего адресата из России о «грядущем великом конфликте».

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн возмутилась тем, что обвиняемый смог отправить письмо такого содержания в другую страну. Данный инцидент вынудил властей государства изменить правила переписки для Тарранта.

«Я знаю, что многие новозеландцы будут удивлены, узнав, что этому преступнику разрешено отправлять и получать письма, однако каждый заключенный обладает правами в соответствии с законом. Я убежден, что это письмо не должно было быть отправлено. Я дал понять, что это не должно повториться», — заявил министр по делам исправительных учреждений Келвин Дэвис, передает радиостанция RNZ

Последнее заседание по делу Тарранта проходило 14 июня в окружным суде Крайстчерча. Тогда мужчина не признал себя виновным в убийствах, покушениях, а также отрицал свою причастность к организации террористического акта. Cуд оставил злоумышленника под стражей до следующего заседания, которое пройдет 4 мая 2020 года, пишет издание The New Zealand Herald.

Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс на собрании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) пообещал, что обвиняемый будет осужден на пожизненный срок и до конца своих дней просидит в одиночной камере. «Террорист проведет оставшуюся часть своей жизни в одиночной камере. Новая Зеландия является страной, которая придает особое значение свободе вероисповедания. Нападение на мечети являются атаками на всех нас», — заявил политик, передает телеканал Haberturk.

Трагедия произошла 15 марта. В тот день вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Лингвуд в городе Крайстчерче — в храмах на тот момент находились сотни верующих. Злоумышленники устроили стрельбу, в результате которой, по последним данным, погибли 51 человек и еще 50 пострадали.

Последним скончавшимся от ранений, полученных в ходе теракта, стал гражданин Турции. «K сожалению, 2 мая гражданин нашей страны Зекерия Туйян, получивший тяжелое ранение при подлом нападении на мечеть в Крайстчерче, скончался», — сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По обвинению в атаке были задержаны три человека, включая 28-летнего австралийца. Его правоохранители обнаружили в автомобиле через 21 минуту после происшествия – полицейские протаранили машину злоумышленника, чтобы он не смог сбежать. Как позже выяснилось, именно Таррант снимал расправу над верующими на видеокамеру и вел прямую трансляцию в соцсетях — в общей сложности ему предъявили 92 обвинения.

Правоохранительные органы сообщили, что после набега на мечети Крайстчерча австралиец намеревался совершить еще одну атаку на мусульманский храм. «Мы уверены, что стрелок, стоящий за массовыми расстрелами в Крайстчерче, был на пути к нападению на третье место, когда его арестовали», — сообщил комиссар полиции Майк Буш.

По словам правоохранителя, ему известно, где хотел устроить стрельбу злоумышленник, однако он отказался называть место, сославшись на тайну следствия. 23 марта обе мечети, подвергшиеся нападению, вновь открылись для верующих, однако к ним были приставлены кордоны. «Полиция окончательно передала местной общине мечети Ан-Нур и Линвуд. Вооруженное полицейское присутствие, однако, будет сохранено в обеих мечетях, как и в мечетях по всей Новой Зеландии», — отмечали в полиции.