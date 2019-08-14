«Плевала в лицо»: ростовский фельдшер пнул ногой пенсионерку и уехал

Следственный комитет по Ростовской области начал проверку по факту публикации видео, на котором фельдшер скорой помощи пнул лежавшую на асфальте пациентку и уехал. О намерении установить все обстоятельства произошедшего заявили в полиции и прокуратуре региона.

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«С целью проверки опубликованной информации следственным отделом по Октябрьскому району города Ростова-на-Дону организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в СК.

Инцидент произошел 13 августа. В тот день прохожие увидели на улице Варфоломеева лежавшую на дороге пенсионерку и вызвали врачей. Прибывший на место фельдшер провел осмотр женщины, в конце которого ударил ее ногой. «Это мой знакомый вызвал скорую, бабуля была в сознании. Она и его послала тоже, но это не дает основания оставить ее на тротуаре», — написал один из местных жителей в сообществе «Ростов Главный» в соцсети «Вконтакте».

Позже в службе скорой помощи рассказали, что пациентка оскорбляла сотрудника и наотрез отказалась ехать в больницу. «60-летняя женщина предположительно находилась в состоянии алкогольного опьянения. Фельдшера она оскорбляла нецензурной бранью и отказалась ехать в больницу. Конечно, это не оправдывает его поступок», – заявил медработник агентству «Дон 24».

Вскоре ситуацию прокомментировал и сам фельдшер – он сообщил, что за кадром осталось то, как женщина оскорбляла его и унижала. Также, по словам специалиста, она плевала ему в лицо и кричала: «Мне нужны деньги на водку».

После того, как медработник удалился, женщина продолжала лежать на тротуаре — очевидцы повторно вызвали скорую. «Я пришел где-то в 18.15. Увидел, что на тротуаре лежит бабушка. Начал вызывать скорую, а мне диспетчер говорит: «К ней уже скорая приезжала, она отказалась. Мы еще раз машину присылать не будем», — заявил ростовчанин, передает сайт kp.ru.

В итоге скорая помощь все-таки приехала и забрала пациентку. Однако, по словам представителя службы, женщина била ногами, оскорбляла фельдшера и водителя, а также громко заявляла о своем нежелании госпитализироваться — в итоге пенсионерку выпустили из автомобиля через два квартала.

Руководство службы скорой помощи пообещало оценить действия специалиста, пнувшего женщину. Известно, что молодой человек работает на этой должности уже семь лет. Жалобы на него ранее не поступали, многие пациенты даже писали ему благодарственные письма за достойную работу.

Похожий инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре 6 декабря 2018 года. Там в больнице врач в ходе конфликта якобы ударил табуреткой пациента, который не мог передвигаться самостоятельно.

«Я лежал на боку, хотя врач мне предписал из-за моей травмы лежать только на спине. Зашел врач с обходом. Сразу пинает кровать. Я его спрашиваю, в чем дело. Слово за слово, начали ругаться.

Тут он хватает вот этом стул и начинает им меня лупить. Разбил мне ногу. Я, защищаясь, кинул в него банку с медом», — рассказал больной свою версию произошедшего агентству «Хабаровский край сегодня».

В свою очередь сотрудники медучреждения заявили, что это пациент набросился на их коллегу, так как был в состоянии алкогольного опьянения. «Стал буянить, кинул во врача банку с медом. В момент броска пациент с переломом подскочил на кровати, зацепился за стул, получил небольшое рассечение сантиметров пять. Если бы его на самом деле избивали стулом, была бы не одна царапина, а много», — пояснил главврач больницы.

Он добавил, что в итоге медработники нажали на тревожную кнопку, после чего приехали бойцы Росгвардии — они уже вызвали полицию. Силовики опросили очевидцев и предложили пациенту пройти медосвидетельствование на алкоголь, однако тот отказался.

Вечером того же дня, по словам главврача, в палату к пациенту проникли посторонние, которые и записали версию мужчины на видео и опубликовали в соцсетях. «Они зашли в ординаторскую, угрожали нашему врачу физической расправой. Была вызвана вновь охрана, но они успели покинуть учреждение до ее приезда», --заявил руководитель медучреждения.

Тогда он отметил, что бунтующий пациент продолжит проходить лечение и покинет больницу только в день выписки — сотрудников попросили не поддаваться на его провокации. В УМВД по Комсомольску-на-Амуре факт конфликтной ситуации подтвердили.