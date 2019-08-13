«Обуза для общества»: в США затруднили получение грин-карт

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новое правило, усложняющее получение грин-карт (право на трудоустройство и проживание в стране) иностранцами. Так, если власти сочтут, что иммигрант станет «обузой для общества» («public charge»), то ему будет отказано в разрешении на проживание в Соединенных Штатах.

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Так, если желающий перебраться в США на постоянное место жительства имеет низкий уровень дохода или пользуется программой бесплатного медицинского страхования Medicaid, продовольственными талонами, ваучерами на недвижимость или получает социальную помощь от государства, ему будет отказано в выдаче грин-карты.

По словам и. о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кена Кучинелли, эти правила направлены на то, чтобы иммигранты, прибывшие в США, могли сами себя обеспечивать и добиться успеха в стране. «Правила препятствуют тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой долей вероятности стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в США и получали грин-карту», — заявил он.

Теперь закон дает четкое описание человека, который находится на попечительстве у государства: это «человек, который получает одно или более пособий от государства на протяжении свыше 12 месяцев за период в 36 месяцев». В то же время, если человек в месяц получает одновременно два пособия, то это будет расцениваться как два месяца получения госпомощи, пояснил Кучинелли.

«Это правило будет касаться, с точки зрения Службы по вопросам гражданства и иммиграции, почти 400 тыс. человек в год», — подчеркнул Кучинелли.

«Чтобы защитить льготы для американских граждан, иммигранты должны быть финансово независимыми», — пояснил в свою очередь президент США Дональд Трамп.

«Закон об иммиграции и гражданстве четко указывает на то, что те, кто стремится приехать в Соединенные Штаты, не могут быть «обузой для общества», — говорится на сайте Белого дома. Там же указывается, что «иностранцам будет запрещено въезжать в Соединенные Штаты», если они попадают под эту категорию людей.

Там отмечается, что долгое время это «четкое юридическое требование» оставалось в значительной степени нереализованным и накладывало «огромное бремя» на американских налогоплательщиков. «Администрация Трампа выпускает окончательное правило, которое защитит американских налогоплательщиков, сохранит нашу систему социальной защиты для уязвимых американцев и поддержит верховенство закона», — заявили в аппарате главы государства.

При этом на сайте Белого дома также привели статистику относительно получения американских социальных благ иностранцами. «Большое количество неграждан и их семей воспользовались нашими щедрыми общественными благами, ограниченными ресурсами, которые в противном случае могли бы пойти на уязвимых американцев», — утверждает администрация Трампа.

Так, порядка 78% домохозяйств, в которых проживают иностранцы, «используют хотя бы одну программу социального обеспечения». Примерно в каждом втором доме, где проживают иммигранты, есть хотя бы один человек, который пользуется Medicaid. В то же время, по данным Белого дома, 73% американцев считают, что иностранцы должны самостоятельно себя обеспечивать.

Как передает Reuters, нововведение должно вступить в силу 15 октября этого года. По оценке специалистов, это позволит вдвое сократить легальную иммиграцию.

Между тем у этого изменения уже появились противники. Национальный иммиграционный юридический центр (NILC) уже собирается подать иск, чтобы остановить вступление в силу нововведения. Соответствующий иск готовят и генеральные прокуроры штатов Калифорния и Нью-Йорк.

При этом зарубежные эксперты уверены, что эти визовые ограничения станут одними из самых радикальных мер администрации американского лидера, направленных на ограничение легальной миграции. Reuters утверждает, что может быть пересмотрен статус 382 тыс. иммигрантов. При этом сами они опасаются, что реальная цифра может оказаться намного выше. В то же время администрация Трампа уверена, что нововведение поможет ежегодно экономить $2,47 млрд, передает агентство.