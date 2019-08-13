Мстили за отца: как две 17-летние россиянки зарезали соседа

В Республике Марий Эл двух 17-летних девушек обвиняют в убийстве односельчанина. По данным регионального Следственного комитета, 13 августа их дело с обвинительным заключением направили в суд.

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Согласно версии следствия, 22 мая 2019 года жительница Звениговского района узнала, что ее отца побил односельчанин. В тот же день к ней из города Йошкар-Олы приехала подруга – в честь этого приятельницы устроили застолье. В ходе распития спиртных напитков девушка рассказала своей знакомой об инциденте с отцом. Через некоторое время они вместе решили наказать обидчика – приобрели в магазине два ножа и направились к его месту жительства. Когда предполагаемые злоумышленницы позвали односельчанина, он, не зная об их намерениях, вышел из дома.

Внезапно 17-летние девушки напали на мужчину и нанесли ему четыре ножевых удара в грудь. Он попытался сбежать, однако из-за полученных ранений упал, не пробежав и нескольких метров. В завершении обвиняемые еще четыре раза ударили обидчика ножом в шею, лицо и бок, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

Вскоре девушек задержали. В ходе следствия одна из обвиняемых показала, куда выбросила нож после убийства. Местная жительница, мстившая за своего отца, оказалась ранее судимой за угон транспортного средства — в тот раз ей дали условный срок. Против подруг было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Это уже не первое убийство, совершенное подростками, с начала лета. Так, в городе Архангельске двух 16-летних местных жительниц обвиняют в расправе над 17-летней девушкой. О трагедии стало известно 30 июня 2019 года, когда горожане, проходившие мимо железнодорожных путей на улице Партизанской, нашли около них тело подростка с признаками насильственной смерти. Через некоторые время правоохранители задержали по подозрению в убийстве ученицу местной школы и студентку техникума.

По версии следствия, за день до обнаружения трупа между приятельницами произошел конфликт. В ходе ссоры одна из обвиняемых несколько раз ударила потерпевшую стеклянной бутылкой по голове, а затем порезала ей лицо осколками — после этого она задушила 17-летнюю подругу. По данным регионального СК, вторая обвиняемая помогала подельнице удерживать жертву, а также передавала предметы для истязаний.

Девушкам предъявили обвинения по статье 105 УК РФ «Убийство». На время расследования их поместили в СИЗО. На допросе предполагаемые злоумышленницы признали вину и рассказали обстоятельства преступления. По словам подростков, они расправились с подругой, так как та вела себя заносчиво.

«По словам девушек, убитая считала, что она красивее, чем ее подруги. Во время допроса они уточнили, что та якобы оскорбляла их из-за этого. Поведение подруги им не понравилось. Все три девушки при этом из благополучных семей, в поле зрения органов раньше они не попадали. Все жили в одном районе»,

— заявили представитель регионального управления СКР сайту kp.ru.

Как позже выяснилось, 17-летняя погибшая при жизни тесно дружила с обвиняемыми. Их бывшие одноклассники рассказывали, что все три девушки пользовались большой популярностью у парней и всегда ходили по школе вместе. При этом предполагаемые злоумышленницы, по словам знакомых, получали меньше внимания от мужского пола, так как отличались буйным характером. В то же время их подруга была спокойной и миролюбивой.

«Они действительно близко дружили. Но если она была общительная и веселая, то вот одна из подруг была агрессивной, к тому же она явно была лидером среди них. Про другую обвиняемую могу сказать так: очень тихая на самом деле, выпендривалась только на людях. Недавно, кстати, она набросилась с кулаками на мальчика, который ее обозвал», — рассказала сайту kp.ru одна из бывших одноклассниц обвиняемых.

Подруги убитой также предположили, из-за чего подростки могли пойти на преступление. По их словам, девушка в последнее время гуляла с мальчиком приятной наружности. Ревность со стороны приятельниц и могла послужить причиной для расправы. После убийства 16-летние девушки вернулись домой и, когда их одноклассницу обнаружили мертвой, выразили удивление.

«Когда ее тело нашли, я писала одной из них, спрашивала, что с ней могло произойти. Она ответила примерно следующее: «Я ее одноклассница. Мы уже давно с ней не общаемся. Я ее давно не видела». Она у меня спросила, что случилось с ней. Якобы она не в курсе. А потом я узнаю, что ее задержали», — рассказала подруга погибшей.