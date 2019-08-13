Дело об изнасиловании: дознавательнице стало плохо в суде

Бывшая сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании, впервые явилась в суд. Однако вскоре ей стало плохо, в связи с чем заседание пришлось перенести. Об этом сообщает местный портал Bash News.

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Закрытое судебное слушание проходило в Кировском районном суде. Представителей СМИ в зал не пустили, так как дело касается сексуальной неприкосновенности.

По данным СМИ, девушка явилась на заседание в солнцезащитных очках и полностью игнорировала вопросы журналистов, ожидавших ее у здания суда.

Уже через несколько часов стало известно, что процесс вновь перенесен из-за плохого самочувствия девушки. Следующие слушания состоятся в четверг, 15 августа.

Адвокат одного из обвиняемых экс-полицейских — Павла Яромчука -— рассказал Bash News, что на сегодняшнем заседании потерпевшая ответила на вопросы гособвинителя. Ответы на вопросы девушка подготовила заранее и зачитала их с телефона. «Когда ее попросили убрать телефон, защита дознавательницы ходатойствовала о переносе», — сообщил юрист Наиль Багаутдинов. По его словам, показания дознавательницы открыли для стороны защиты некие новые моменты. Какие именно, адвокат не уточнил.

Процесс по делу о групповом изнасиловании уфимской дознавательницы начался 29 июля 2019 года. После зачитывания обвинения суд был перенесен на 6 августа из-за неявки самой пострадавшей. Однако 6 августа девушка вновь не появилась в суде из-за плохого самочувствия ее адвоката — процесс сдвинули на 13 августа. В третий раз не появиться в суд дознавательница уже не могла — это грозило ей принудительным приводом.

В конце июня башкирские следователи сообщили о завершении расследования дела о групповом изнасиловании дознавательницы из Уфы. После этого все собранные за полгода доказательства причастности к преступлению бывших начальников разных отделов МВД — по Уфимскому району и Кармаскалинскому району — были переданы в суд.

«По местам жительства и работы обвиняемых были проведены обыски, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения по ходу передвижения обвиняемых, следственно-оперативным путем проверены и опровергнуты представленные алиби обвиняемых, проведен ряд сложных экспертных исследований, в том числе в экспертных учреждениях другого региона», — отмечали в СК.

Экс-полицейские проходят по статье 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное группой лиц», а также статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».

Тем не менее сами обвиняемые вину по-прежнему не признают. Еще осенью 2018 года они были уволены из органов и несколько месяцев содержались в СИЗО, после чего по решению суда были переведены под домашний арест.

На данный момент в деле уже есть результаты генетической экспертизы, которые озвучил адвокат 51-летнего фигуранта дела Эдуарда Матвеева. По его словам, на теле потерпевшей не были обнаружены следы ДНК его подзащитного.

«Объективно я могу сказать — нам не страшно даже, если бы что-то было. Учитывая, что они были в совместной компании, вместе проводили время и могли остаться какие-то частицы. Я это вполне допускал. Но даже этого нет. Несмотря на то, что потерпевшая строит страшные сцены ее насилия -- ни одного следа на ее одежде нет и на его тоже», — отмечал юрист Аслям Халиков.

Отметим, что ранее адвокат другого экс-полицейского заявил газете «МК», что на одежде потерпевшей вообще не было обнаружено мужских биологических следов. Вместо этого на рубашке, которую дознавательница надевала в день происшествия, якобы были выявлены следы эпителия четырех женщин.

«Чтобы еще раз удостовериться, что это были за женщины, специалисты повторно взяли пробы у подруги потерпевшей, свидетельницы, которая присутствовала на вечеринке, и матери дознавательницы. Скорее всего, их следы и были на одежде», — пояснял юрист.

Напомним, что о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе стало известно в конце октября прошлого года. Тогда 23-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением на трех коллег – по ее словам, они надругались над ней в здании отделения полиции по Уфимскому району Башкирии.

Согласно версии СК, Яромчук, Матвеев и Галиев 30 октября 2018 года, находясь в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району, напали на дознавательницу, а затем изнасиловали ее. По словам потерпевшей, издевательства продолжались на протяжении всей ночи.

Позже пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии сообщила, что судебно-медицинская экспертиза выявила на теле потерпевшей характерные для жертв изнасилования травмы. Примечательно, что спустя несколько месяцев из полиции была уволена и сама дознавательница: ее обвинили в употреблении спиртного на рабочем месте.