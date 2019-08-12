«У нее все переломано»: два брата истязали студентку до смерти

6 августа после двух лет расследования суд признал виновными жителей Калужской области Александра и Владислава Коробенковых в изнасиловании и убийстве 19-летней студентки. Как сообщил региональный Следственный комитет, братьев приговорили к 19 годам колонии строгого режима. «В ходе допросов они частично признали свою вину и дали показания по обстоятельствам совершенного преступления», — отметили в ведомстве.

Реклама

Суд также обязал молодых людей выплатить родственникам погибшей три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Мать убитой Наталья Нечетная не согласилась с приговором – она потребовала увеличить тюремный срок до 24 лет. По ее словам, осужденные не раскаялись, а один из братьев и вовсе выходил из зала суда, посмеиваясь, сообщает издание «Аргументы и Факты».

Трагедия произошла весной 2016 года. 22 апреля сотрудники полиции обнаружили в лесном массиве города Обнинска тело 19-летней девушки с признаками насильственной смерти. Криминалисты установили, что смерть потерпевшей наступила в результате черепно-мозговой травмы. В ходе следствия выяснилось, что на погибшую было совершено нападение в студгородке, когда она после рабочего дня шла через лес в общежитие, опоздав на последний автобус.

Как рассказала мать погибшей, в тот день Коробенковы разработали план нападения: один из них оставался в автомобиле, а второй поджидал ее дочь. Когда девушка шла по лесной тропе, младший брат Владислав толкнул ее плечом так, что она упала – следом он нанес ей удар битой по голове. В этот момент, по признанию злоумышленника, на него что-то нашло, и он продолжил истязать жертву. Позже присоединился и второй осужденный.

«Они издевались над девочкой два часа. Ударов там насчитали около 60. У нее нету лобика, переломаны глазницы, нос, пальцы рук, как она закрывалась», — рассказала мать погибшей.

На заседании Коробенков-младший признался, что, увидев студентку живой после стольких ударов, он попытался свернуть ей шею, но не смог, так как все руки были в крови — тогда Александр решил изнасиловать девушку, а потом перерезать ей горло. Совершив надругательство, он понял, что потерял оружие, и стал добивать 19-летнюю девушку головой о дерево. После убийства молодые люди забрали у погибшей личные вещи и скрылись с места преступления, пишут «Аргументы и Факты».

Силовикам удалось задержать злоумышленников только весной 2018 года благодаря записям с камер видеонаблюдения и молекулярно-генетическим экспертизам. На заседании они утверждали, что не намеревались убивать и насиловать жертву — в их намерения входило ограбление. Против братьев возбудили три уголовных дела — по статьям 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью», 162 УК РФ «Разбой» и статье 131 УК РФ «Изнасилование».

Мать студентки считает, что виноваты в смерти ее дочери не только Коробенковы. Она обратилась к суду с просьбой привлечь к ответственности руководство университета, в котором училась ее дочь, а также людей, ответственных за транспортное сообщение со студгородком.

«Мою дочь истязали буквально под окнами учебного заведения. Она погибла, потому что для защиты студентов не было принято никаких мер: не было вечерних рейсов маршруток, нормального освещения, территория не охранялась, ни одной видеокамеры, ничего. А кто ответит за все это? Передо мной даже не извинились — никто, ни власти города, ни администрация, ни перевозчик», — заявила Мария Нечетная местному порталу «НГ-Регион».

Погибшая девушка училась на факультете естественных наук и успевала не только получать образование, но и заниматься спортом.

«Она была в группе химиков, хорошо училась, готовилась к экзаменам. Спорт был ее хобби. Она занималась аэробикой», — рассказала подруга убитой Наталья, передает издание «Блокнот».

О братьях Коробенковых знакомые отзываются противоречиво. По их словам, молодые люди рано осиротели: они воспитывались в многодетной приемной семье дальней родственницы. «Саша был запуганный. Он вызывал жалость. Помню, как девочка из класса сказала ему: У тебя нет мамы, а он голову опустил и заплакал», — отметила бывшая одноклассница старшего брата в разговоре с «Аргументами и Фактами».

Между тем о Владиславе у учеников, напротив, сохранились только негативные воспоминания. «Он был очень агрессивным и задиристым», — отметила девушка.