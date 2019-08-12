Хотели согреться: четырех туристов нашли мертвыми в палатке

В Красноярском крае четыре туриста погибли ночью в палатке, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. Трагедия произошла в районе поселка Новоангарск в 250 км к северу от Красноярска.

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По информации сайта kp.ru, еще 5 августа семеро человек, среди которых шестеро мужчин и одна женщина, разбили палаточный лагерь на левом берегу Ангары. Вечером 11 августа компания собралась в одной палатке. По данным издания, туристы выпили на всех литр водки, однако пьяным никто не был. Поздно вечером путешественники отправились спать.

Ночь была холодной: температура не поднималась выше +5°С. Хотя палатка была предназначена для зимы, спать в ней было прохладно, поэтому туристы, оставшиеся вчетвером в одном месте, решили включить газовый обогреватель.

По словам очевидцев, за несколько дней до происшествия туристы уже включали его на ночь — просто не закрывали в палатке форточку, чтобы газ выветривался.

Около 5 часов утра путешественники пришли будить друзей, чтобы позвать их на рыбалку. Когда приподняли полог палатки, оттуда послышался сильный запах газа. Всех четырех человек обнаружили мертвыми.

Сейчас красноярские следователи проводят доследственную проверку по факту происшествия, чтобы по ее результатам принять решение о том, по каким статьям будет возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной смерти всех четырех туристов стало отравление газом. Видимых телесных повреждений ни у кого не обнаружено.

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи решил изучить обстоятельства трагедии. Возможно, депутаты предложат дополнения в закон «О туризме», чтобы защитить путешествующих по «диким маршрутам», сообщил зампред комитета Сергей Кривоносов. Сейчас в России законодательно регулируется в основном организованный туризм, однако самстоятельных туристов необходимо обучать технике безопасности в походах, чтобы избежать подобных несчастных случаев, уверен Кривоносов. Он также напомнил, что перед походом необходимо получить страховку и зарегистрировать всю тургруппу в МЧС. Тогда в случае пропажи туристов спасатели будут знать, в каком районе их разыскивать.

12 августа также стало известно, что в Республике Коми 67-летний турист погиб во время сплава по реке Лемва на катамаранах. Местное агентство «Комиинформ» сообщает, что во время сплава сидящие впереди туристы предупредили остальных о том, что необходимо пригнуться, чтобы не удариться головой о свисающие ветки.

Мужчина, который находился в хвосте катамарана, не успел отреагировать, его хлестнула ветка, и он свалился в воду. Когда его выловили остальные участники сплава, мужчина был мертв. Поскольку спасательная группа изначально получила неверные координаты о местонахождении туристов, им пришлось ждать помощи около суток.

Спасатели рассказали, что у пенсионера был установлен стимулятор сердца. Возможно, аппарат дал сбой.

В воскресенье, 11 августа, мужчина, который катался на катамаране по Байкалу, чудом не утонул в шторм. Около пяти часов вечера отдыхающие на берегу рядом с поселком Большое Голоустное заметили, что катамаран неожиданно перевернулся. Пассажир плавучего средства сумел выплыть и зацепиться за дно перевернутого судна. Очевидцы сразу вызвали спасателей.

Спасатели добрались до мужчины на патрульном судне и доставили его на берег. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась. Он не стал объяснять, зачем отправился кататься на катамаране в шторм. Спасатели утверждают, что турист — позже стало известно, что это 39-летний житель Ижевска — выжил чудом.

«Спасатели примерно через 20 минут были на месте. Был штормовой ветер с порывами до 25 м/с и высота волны до 2,5 м. Мужчине удалось взобраться на днище пластикового катамарана, где он и дожидался помощи. Свою защитную функцию выполнил и гидрокостюм, который был на туристе», — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Как выяснилось впоследствии, ветер отнес катамаран почти на два километра от берега, а затем судно опрокинуло сильным порывом ветра.