Снова в тюрьму: жителя Прикамья подозревают в тройном убийстве

В Пермском крае 23-летнего местного жителя подозревают в убийстве двух братьев и одного знакомого. По данным регионального Следственного комитета, на данный момент судом решается вопрос об аресте предполагаемого злоумышленника.

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О трагедии стало известно 11 августа. В тот день в квартиру, расположенную в поселке Керчевский Чердынского района, прибыли по вызову сотрудники полиции. В доме были обнаружены три тела с признаками насильственной смерти — убитыми оказались братья 47-ми и 44-х лет, а также их 31-летний односельчанин. Через несколько часов силовикам удалось задержать предполагаемого злоумышленника. Позже выяснилось, что он уже был ранее судим: освободившись из мест лишения свободы в апреле 2019 года, мужчина в июле переехал жить к своей матери в Керчевский. Об этом сообщает местный портал 59.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По версии следствия, в ночь на 11 августа подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пробрался через окно в квартиру двух братьев, где также находился их друг. Внезапное появление молодого человека рассердило знакомых — между ними вспыхнула ссора, в результате которой предполагаемый злоумышленник нанес мужчинам множество ударов ножом.

От полученных ранений потерпевшие скончались. По факту бытового убийства было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Это не первая расправа с начала лета 2019 года, совершенная в состоянии алкогольного опьянения. Совсем недавно подобная трагедия произошла в Волховском районе Ленинградской области, где 52-летний безработный убил своего знакомого и тяжело ранил двух других.

О трагедии стало известно 8 августа, когда в больницу города Сясьстрой обратился 32-летний местный житель — все его тело было в крови и колото-резанных ранах. Об этом сообщал сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам пострадавшего, на него в сарае на улице Космонавтов напал знакомый. По прибытии на место преступления полицейские обнаружили в деревянной постройке тело 33-летнего мужчины, а также истекающего кровью 40-летнего потерпевшего. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии, а у его покойного товарища криминалисты констатировали насильственную смерть.

Сотрудники правоохранительных органов допросили очевидцев преступления, задержали 32-летнего подозреваемого и изъяли у него орудие убийства. По версии следствия, мужчина набросился с ножом на знакомых во во время застолья — сам он признался, что устроил поножовщину, поскольку поссорился с собутыльниками и не смог сдержать нахлынувший гнев.

Похожая история произошла в городе Кириши Ленинградской области. Там в убийстве 31-летней женщины подозревают молодую пару. По данным регионального СК, труп погибшей нашли 8 августа под окнами многоэтажного дома на улице Советской. Криминалисты зафиксировали на ее теле следы ножевых ранений. Убитая киришанка оказалась безработной 31-летней женщиной. Недалеко от места, где лежал ее труп, силовики задержали главных подозреваемых — ранее судимую за кражу и избиение 23-летнюю жительницу дома, около которого обнаружили погибшую, и ее 29-летнего сожителя, прописанного в городе Волхове.

По предварительным данным, молодые люди и их 31-летняя подруга вместе распивали алкогольные напитки. Во время беседы между знакомыми вспыхнул конфликт, на почве которого 23-летняя хозяйка квартиры нанесла гостье смертельные удары ножом в туловище и шею.

Далее, по версии следствия, возлюбленный предполагаемой злоумышленницы продолжил истязать знакомую — до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни. Сожители решили избавиться от тела, выбросив его из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, уточнили в СК.

Похожий инцидент случился в Омской области в декабре 2018 года. Там 38-летний житель села Полтавка в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевые ранения бывшей жене и убил знакомого, писал «Регион Online» со ссылкой на облпрокуратуру. В тот день мужчина пришел в магазин, где работала продавщицей его экс-супруга. Он на повышенных тонах заявил женщине, что ревнует ее к одному из их односельчан, и в гневе трижды пырнул пострадавшую ножом. Ей удалось избежать смерти, вырвавшись из рук мужчины.

Упустив бывшую жену, злоумышленник решил расквитаться с мужчиной, к которому приревновал экс-супругу. Он встретил его на улице и ударил ножом в область бедра — от полученных ранений местный житель скончался в больнице. Силовики быстро задержали 38-летнего подозреваемого. Его признали виновным по статьям 105 УК РФ «Покушение на убийство» и 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.