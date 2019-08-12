Холодный август: синоптики предупредили о заморозках

В ближайшие дни на севере России температура воздуха ночью опустится ниже нуля. В северной части Архангельской области и восточных районах Карелии ночные заморозки составят до -2°С. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».

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В ночь на 12 августа в этих районах уже были заморозки, столбики термометров показывали до -1°С. Специалисты Гидрометцентра отметили, что такие понижения температуры в течение лета являются нормой для климата российского севера.

Эксперт также рассказала о предстоящей погоде в других регионах страны.

Так, на юге России погода в начале недели будет неустойчивой. В понедельник, 12 августа, в Ростовской области воздух прогреется до +29°С, а к середине недели жара лишь усилится до +35°С. К выходным в регион придет небольшое похолодание: температура воздуха составит около +28°С.

Примерно такая же погода будет в Краснодарском крае: к четвергу, 15 августа, температура воздуха поднимется до +36°С, отметила Паршина. В Сочи всю неделю будет не больше +30°С.

В Крыму туристы смогут насладиться жаркой погодой, однако слишком высоко столбики термометров на этой неделе не поднимутся: температура составит +30..33°С.

На юге Урала, начиная с понедельника, жара начнет спадать. В Челябинской области температура составит +23..25°С, что является летней нормой для региона.

На юге Западной Сибири — в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае — погода тоже не будет аномальной. Температура воздуха не поднимется выше +25°С, сообщили в Гидрометцентре.

В Приморье продолжаются сильные дожди.

По прогнозам синоптиков, ночью и днем 12 августа в западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края может выпасть 15-50 мм осадков. На остальной территории края и во Владивостоке также ожидаются сильные дожди с грозой и порывами ветра до 13-18 м/с. Меньше, чем за 12 часов там может выпасть 15-35 мм осадков.

Людмила Паршина также сообщила, что на большую часть России вторая половина августа принесет потепление. По ее словам, уже по состоянию на 8 августа в большинстве регионов температура составила +20°С и выше. В европейской части России дневная температура на этой неделе составит около +22..26°С, а ночью столбики термометров не должны опуститься ниже +15°С.

Что касается столичного региона, то эта неделя принесет горожанам долгожданное потепление. Тем не менее лучше всего не забывать про зонтики: почти всю неделю будет облачно, местами пройдут дожди.

В понедельник температура воздуха в Москве составит +20..22°С, скорость ветра 2-7 м/с. Атмосферное давление будет несколько повышено и составит 750 мм рт.ст.

В ночь на 13 августа температура в городе не опустится ниже +9°С, днем составит в +23..25°С. Местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Атмосферное давление понизится до 747 мм рт.ст.

Ночь на 14 августа будет намного теплее предыдущих, температура составит +15..17°С , а днем поднимется до +26°С. Ночью и днем в четверг, 15 августа, погода останется такой же, а в пятницу в город придет незначительное похолодание. Ночью температура воздуха опустится до + 10..15°С, а днем до 17..22°С, пройдут кратковременные дожди. Атмосферное давление снова незначительно поднимется до 749 мм рт.ст.

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25°С градусов. Ночи тоже не будут холодными: температура не опустится ниже +15..17°С.

Ранее синоптики сообщили, что первые 10 дней августа стали самой холодной декадой в Москве за последние 69 лет.

Средняя температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила +14,2°С, это на четыре градуса ниже климатической нормы. Самой холодной была ночь 5 августа, когда температура не поднималась выше +6,7°С . Кроме того, за 10 дней выпала половина месячной нормы осадков — 43 мм.

Еще холоднее погода была лишь в августе 1950 года: тогда столбики термометров опускались до +13,6°С.

Вечером 8 августа МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в столичном регионе. Сообщения появились в том числе и на федеральных телеканалах. В ночь на 9 августа сильный ветер в столице повалил 27 деревьев. Тем не менее жителям города повезло: как пояснила ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова, атмосферный фронт прошел с юга, поэтому на Москву не обрушился шторм.