«Маме просто скучно»: как священника отлучили от крещения

Игумен Фотий, которого обвинили в грубом проведении крещения годовалого ребенка родители малыша, прокомментировал скандал. По его мнению, ничего страшного на самом деле не произошло, и мать ребенка зря пыталась вырвать сына из его рук во время обряда.

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В воскресенье, 11 августа, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как игумен крестит ребенка и с силой окунает его в воду с головой, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Свидетели обряда и пользователи соцсетей возмутились грубым поведением священнослужителя. Позже выяснилось, что инцидент произошел в Мариенбургской церкви в городе Гатчине Ленинградской области.

Мать ребенка Анастасия Алексеева рассказала, что священник отчитал ее за незнание молитвы «Отче наш», а затем обвинил крестного в плохой подготовке к таинству и отстранил его от крещения. Однако ребенка все равно решили крестить.

«После первого погружения я поняла, что ребенок захлебывается. Стала вырывать его», — рассказала женщина каналу «360».

Мальчик получил ссадины и ушибы. По словам Алексеевой, пересмотрев дома видео еще раз, она решила обратиться в полицию и епархию.

Сам игумен Фотий заявил, что он служит в церкви уже 26 лет и имеет немалый опыт. Священник отметил, что выполнял свой пасторский долг, в то время как родители малыша оказались «далекими от церковной жизни».

«Вы знаете, маме, наверное, просто скучно, у нее, наверное, много свободного времени и ей нечего делать. И она закатила истерику, хотя ничего страшного не произошло», — приводит его слова «Пятый канал». — Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. Это духовенство может разбираться».

Подобные инциденты происходят регулярно, добавил 55-летний игумен, отметив, что «ничего экстраординарного не произошло» — ребенок не глотал воду и не ударялся о стенки купели.

Когда об инциденте стало известно, священника отстранили от служения на один год. Как пояснили в пресс-службе Гатчинской епархии, это решение принял епископ Митрофан после того, как ознакомился с обращением и посмотрел опубликованное видео. Игумену Фотию также запрещено носить рясу, крест и давать священническое благословение прихожанам.

«Епископ Митрофан выражает сочувствие родителям и восприемникам крещенного ребенка и приносит свои извинения за поведение клирика Гатчинской епархии, вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих.

Преосвященнейший владыка надеется, что данный инцидент не станет препятствием для духовной жизни малыша и его семьи», – отметили в епархии. Сейчас в Гатчинской епархии проходит внутренняя проверка по факту инцидента.

Секретарь епархии отец Владимир Глазунов также сообщил журналистам, что ранее на мужчину уже жаловались, однако эти заявления касались незначительных ошибок в служении.

Глазунов пояснил, что игумена не отстранили от службы навсегда, а наложили запрет на проведение богослужений и таинств. Пока мера является временной, окончательное решение будет принято после выяснения всех обстоятельств инцидента.

Видео с неподобающим крещением ребенка уже прокомментировали в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Московского патриархата. Руководитель сектора приходского просвещения отдела иеромонах Геннадий назвал поведением игумена «безумием».

«Все мы, кто занимается развитием приходского просвещения, и я, в частности, как руководитель этого направления в синодальном отделе религиозного образования и катехизации, просто шокированы произошедшим. Все труды по приобщению семей — детей, их родителей — к Богу, церкви вот после таких вещей просто идут насмарку», — посетовал иеромонах.

Он отметил, что приобщение людей к Богу происходит не через церемонии, а через чуткое отношение друг к другу, которого во время этих крестин не было и в помине.

«Один неадекватный человек в священном сане может просто стать непреодолимой преградой на пути к Богу даже не десятков, а тысяч людей, посмотревших такое видео, — заявил отец Геннадий. — Искренне сочувствую малышу и его родителям и восприемникам (крестным). Сочувствую и сопереживаю и молюсь, чтобы эта ситуация не стала фатальной для их духовной жизни. Насколько я знаю, реакция епархиального руководства уже есть, и она очень жесткая, покрывать такое безумие никто не будет».