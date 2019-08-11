«Малыш кричал»: священника отстранили за жестокое крещение

В Гатчине, городе Ленинградской области, крещение годовалого ребенка в Мариенбургской церкви закончилось скандалом после размещенного в сети видео.

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На кадрах видно, как священник пытается насильно окунуть ребенка в купель, в которую тот не помещается. Малыш кричит, плачет и вырывается из рук батюшки, на что служитель церкви не обращает внимания.

«Он делал все с болью для ребенка, видел, что он взрослый, что его в такую маленькую купель не погрузить, поливать с головы надо. Но решил делать по-своему. Малыш кричал, вырывался. Я испугалась, подбежала, начала забирать. Сама чуть не загорелась, так как платком потушила свечи у купели», — рассказала «Фонтанке» мать ребенка Анастасия.

Она отметила, что вместо того, чтобы отдать ей ребенка, батюшка посоветовал ей не лезть не в свое дело. «У меня были случаи, когда дети бились головой и справляли нужду в руках», — поделился опытом священник.

В результате крещения малыш, по словам его матери, получил травмы. «У ребенка царапины на шее и на плече, он теперь всего панически боится, у него истерика», — продолжила Анастасия.

Она отметила, что индивидуальное таинство крещения обошлось семье в 3500 руб. В то же время Анастасия обратила внимание, что процесс не заладился с самого начала. «Перед таинством на пороге церкви нас встретил батюшка Фотий и спросил у меня: «Отче наш наизусть знаешь? Нет? Причащалась? Тоже нет? Кто ты тогда для ребенка? Зачем его крестить принесла?» — вспоминает девушка. Она добавила, что тот же диалог состоялся и с другими родственниками.

О проведенном ритуале родители малыша неоднократно пожалели и решили не оставлять это дело. Анастасия написала заявление в полицию и обратилась в епархиальное управление. Однако от медэкспертизы девушка отказалась, опасаясь за психику ребенка.

По словам матери, ей позвонили в воскресенье, 11 августа, из епархии и извинились за инцидент. «Я спросила у позвонившего: «Вы как считаете, на видео — это насилие или это нормальный обряд крещения?» и мне сказали: «Насилие — это мягко сказано», — рассказала Анастасия.

Между тем в пресс-службе Гатчинской епархии Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что епископ Митрофан осведомлен о произошедшем. В связи с тем, что поведение игумена Фотия «не соответствует образу священнослужителя», епископ отстранил его от совершения таинства, передает РИА «Новости». Как отметили в пресс-службе, это одно из самых суровых дисциплинарных наказаний в церкви, не считая лишения сана.

Тем временем сам Фотий не считает себя виновным. Он уверен в том, что все сделал правильно, так как выполнял «свой священнический долг», передает «Фонтанка».

«А что собственно случилось-то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет», — заявил священнослужитель.

Он утверждает, что вся проблема в «повышенных эмоциях мамы», которая «оказалась человеком невоцерковленным и не готовой к крещению». «По правилам православной церкви положено младенца погружать трижды с головой, я это и сделал. Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить», — отметил игумен.

По его словам, ребенка было необходимо именно окунать в купель, так как именно «погружательное» крещение считается настоящим. В то время как поливают голову некрещенного человека только в случае смертельной опасности.

В то же время в РПЦ уверены, что поведение игумена недопустимо и должно быть расследовано епархией, заявил ТАСС руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

«С этим должна будет разобраться епархия. Несомненно, вопрос требует самого тщательного расследования, такие вещи совершенно не допустимы», — сказал собеседник агентства.

Подобное мнение выразил и заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва, написавший в своем телеграм-канале, что игумен Фотий проявил себя грубо по отношению к ребенку.

«По каналам распространилась информация с приложением съемки о священнике, который, судя по видео, совершил таинство крещения грубо, а с людьми общался, судя по описанию, неадекватно <...> Поведение священника, которое отражено на видео, конечно же недопустимо. Такого быть не должно», — указал он.