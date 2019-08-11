Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД

Автопилот автомобиля Tesla стал накануне вечером причиной аварии на МКАД, в результате которой пострадали водитель автомобиля и двое его детей.

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Машина, принадлежащая генеральному директору УК «Арикапитал» Алексею Третьякову, ехала поздно вечером по внутренней стороне МКАД, когда на 40 километре врезалась в припаркованный эвакуатор. В результате аварии, как сообщили очевидцы телеканалу РЕН ТВ, «одна из машин влетела в отбойник», после чего электромобиль загорелся.

Пассажирам удалось выбраться из охваченного огнем автомобиля: водитель попал в реанимацию в тяжелом состоянии — у него зафиксирован перелом ноги и ушиб грудной клетки. Двое детей, 10 и 9 лет, получили закрытые черепно-мозговые травмы, мелкие раны и ушибы.

Позже 41-летний Алексей Третьяков рассказал о подробностях аварии телеканалу «Звезда». Он признался, что на МКАД включил автопилот, который вовремя не распознал стоявший эвакуатор.

«В сумерках после дождя, возможно, датчики не так хорошо работали, и в один момент, когда я отвлекся, я с детьми ехал, что-то им сказал, — рассказал предприниматель. — Машина ехала по левой полосе, и включенный автопилот не заметил, что в левой полосе на обочине, выступая чуть ли не на полосу, стоял эвакуатор». Пострадавший водитель уточнил, что машина врезалась в эвакуатор на полном ходу – она ехала со скоростью 100 км/ч.

Как сообщил Алексей Третьяков «Звезде», в суд с иском в отношении производителя машины, которую он приобрел четыре месяца назад, он обращаться не будет. Дело в том, что режим автопилота требует полного внимания со стороны водителя, а он перед аварией отвлекся на детей.

В апреле текущего года Tesla добавила функцию Autopilot во все модели, кроме самой дешевой — Model 3, которая стоит $35000. Из-за этого нововведения повысилась стоимость автомобилей – сейчас машина Model 3 Standart Plus обходится в $39500, в то время как раньше она стоила $3700 – отдельно можно было установить функцию «автопилот» за $3000.

Предполагалось, что автопилот способен вести автомобиль по шоссе и тормозить перед препятствиями. Однако она не освобождала водителя от необходимости контролировать ситуацию на дороге – более того, даже при установленном автопилоте человеку нужно держать руки на руле.

Полностью расслабиться водителю автопилот не дает, поскольку датчики иногда путаются. В подтверждение этому пользователь ютьюба Pranav Kodali в ноябре прошлого года опубликовал 360-градусный ролик, показавший работу автопилота версии 2.5 во время движения по горному серпантину. Система действительно определяла границы дорожного полотна, «видела» разделительную полосу и движущиеся объекты. Однако при этом не всегда правильно выделяла нужную полосу движения – обо всем этом рассказало российское интернет-издание Motor.

То, что водителям не стоит полностью полагаться на автопилот, подтверждают и аварии, уже не раз происходившие по вине автопилота Tesla.

В мае 2018 года авария произошла в Калифорнии: там двигавшийся при включенном автопилоте электромобиль врезался в припаркованный на обочине полицейский внедорожник. В момент столкновения в полицейском автомобиле никого не было – а вот водитель Tesla получил незначительные травмы. По словам человека, управлявшего автомобилем, авария произошла, поскольку система неправильно интерпретировала дорожную разметку.

В апреле нынешнего года водитель, положившийся на автопилот Tesla на горной дороге, едва не погиб, когда система неверно считала границы дорожного полотна. Тогда на ютьюбе появилось видео, на котором было видно, как кроссовер модели Tesla Model X движется по серпантину, но в какой--то момент автопилот не может войти в поворот и удержаться на полосе движения. К счастью, водитель вовремя заметил сбой – после того, как он резко скорректировал движение, машина столкнулась со скалой

Самая страшная авария по вине автопилота Tesla произошла в 2016 году. Тогда электроавтомобиль Tesla S врезался в тягач с прицепом, поворачивавший налево из правого ряда и находившийся перпендикулярно машине.

Трагедия произошла во Флориде: ни водитель, ни автопилот не заметили огромный прицеп: машина проехала под ним, у нее снесло крышу — и остановилась она лишь проехав еще 400 метров, когда врезалась в столб. Водитель, 40-летний бывший морской пехотинец Джошуа Браун, погиб. Как сообщили позже Daily Mail, за рулем автомобиля мужчина смотрел «Гарри Поттера» — свидетели видели, что фильм все еще проигрывался, когда водитель уже был мертв.

В Tesla предположили, что автопилот, возможно, не распознал прицеп, поскольку тот был такого же белого цвета, как небо — в тот день оно было очень светлым.

После трагедии компании выпустила официальное заявление, в котором попыталась защитить безопасность своих автомобилей. В сообщении отмечалось, что это первый случай аварии со смертельным исходом на 130 млн миль, которые уже проехали автомобили на автопилоте.

В конце июля Tesla опубликовала квартальный отчет, который показывает, что в этом году вот уже второй квартал подряд компания терпит убытки. Во втором квартале 2019 года они составили $408 млн, в то время как в первом — и вовсе $702 млн. Одной из причин в компании назвали сезонный фактор: глава компании Илон Маск объяснил после публикации отчета за первый квартал, что люди якобы не хотят покупать машины зимой.

В январе 2019 года Илон Маск обещал, что уже в первом квартале компания вернет себе прибыли. Когда этого не произошло, он перенес свои ожидания на второй квартал — однако и здесь его прогнозы не сбылись, хотя в этот период компания выпустила свыше 87 тыс. электрокаров, а доставила потребителям — свыше 95 тыс. автомобилей.Теперь генеральный директор Tesla надеется на третий квартал — он уверен, что компания сможет выполнить намеченный план по поставке от 360 тыс. до 400 тыс. электромобилей 2019 году. Эксперты же убеждены, что Tesla «выдыхается»: об этом весной нынешнего года заявила исполнительный директор по анализу индустрии автопортала Edmunds Джессика Калдвелл.