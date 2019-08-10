Рекорды и задержания: как прошел митинг на проспекте Сахарова

10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Изначально на мероприятие под названием «За допуск» были заявлены 100 тыс. участников.

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Однако, по данным проекта «Белый счетчик», на акцию пришли 50-60 тыс. человек — часть протестующих не удалось посчитать из-за того, что некоторые рамки установили в переулках уже после начала митинга.

В том числе митинг посетили писательница Людмила Улицкая, журналисты Леонид Парфенов и Юрий Дудь, блогер Данила Поперечны, рэпер Face, а также группы IC3PEAK и «Кровосток».

«Я хочу сказать спасибо каждому, кто сюда сегодня пришел. Спасибо всем, кто поддерживает «Отпускай» и «Допускай». Я не люблю власть человека над другим человеком. Но я выступаю за свободу, и поэтому я сейчас здесь», — заявил со сцены рэпер Face и исполнил несколько своих треков.

Митинг 10 августа стал самой массовой оппозиционной акцией со времен протестов 2011-2012 годов. При этом мероприятие прошло в рамках закона, сообщили в аппарате московского омбудсмена. «Мы дежурили на митинге ровно с 14 до 16. Народу было очень много, но все было в рамках закона — тихо, мирно. Обращений к нам по итогам этого митинга вообще не было, все нормально», — заявила РИА «Новости» уполномоченная по правам человека в столице Татьяна Потяева.

С ней согласилась и общероссийский омбудсмен Татьяна Москалькова. «Мне кажется, что сегодня как раз пример диалога власти и общества, когда разрешен был митинг, а стало быть, установлены гарантии безопасности волеизъявления людей, которые хотели выразить свою позицию. Такая положительная практика должна быть главным ориентиром на будущие отношения», — сказала она агентству.

Задержаний на самом митинге в Москве практически не было, однако после его окончания со сцены прозвучало предложение «погулять» по центру города. Так, участники акции, скандируя «Допускай», пошли к Мясницкой улице — в это время на Чистых прудах уже выстроились правоохранители, блокирующие проход в сторону Китай-города. Первые задержания начались у памятника Грибоедову — далее митингующие стали двигаться в сторону Администрации президента РФ.

Чтобы выпроводить демонстрантов с территории, полицейские сначала выстроились в широкие шеренги, а после обступили толпу на Старой площади. Затем для граждан создали коридор, по нему прошли около полутора сотен протестующих и несколько десятков журналистов, писало агентство REGNUM.

К 21.00 по мск участники несанкционированного шествия стали расходиться. Они покидали центр по Старосадскому переулку, в то время как силовики шли обратно в автозаки, стоящие у метро «Китай-город», сообщала «Медиазона». Последний участок, с которого сняли оцепление, была улица Забелина. К тому времени на месте протестов остались только журналисты.

По данным столичного МВД, в центре Москвы задержали 136 человек. Между тем «ОВД-Инфо» сообщало о 146 задержанных. По предварительным данным, среди них было семь несовершеннолетних, передавал ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена Евгения Бунимовича.

Несогласованные шествия прошли и в других городах России. Так, в Санкт-Петербурге в ходе акция были задержаны 86 человек, в Ростове-на-Дону — 11 задержанных, в Брянске — двое, сообщало «ОВД-Инфо».

Митинг на Сахарова стал четвертым в поддержку независимых кандидатов. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа — только акция 20 июля была согласована с властями.

Заявку на мероприятие в мэрию подала незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова. «С группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14.00 до 16.00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова», — сообщал «Интерфаксу» замглавы столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник.