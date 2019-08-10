Стрельба в Тюмени: велосипедист напал на росгвардейцев

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Тюмени, который ранее открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, сообщается на сайте регионального СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Тюмени по признакам преступления... «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении. При этом преступнику может грозить до пожизненного срока лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на субботу, 10 августа, двое росгвардейцев остановили подозреваемого, который ехал на велосипеде, для проверки документов. Однако мужчина в ответ бросил велосипед и решил скрыться от сотрудников правоохранительных органов в лесополосе.

Реклама

Когда сотрудники Росгвардии последовали за ним и потребовали показать документы, мужчина начал стрелять из травматического пистолета. В результате один из правоохранителей был ранен. Сам нападавший был также ранен в ногу, так как росгвардейцам пришлось применить табельное оружие для его задержания. Впоследствии ему была оказана необходимая медицинская помощь. При досмотре у него изъяли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты.

«В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в региональном ведомстве.

Там также отметили, что в настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал РИА «Новости», что на сотрудников Росгвардии в Тюмени во время задержания напал мужчина с огнестрельным оружием.

По словам представителя силового ведомства, инцидент произошел на улице Интернациональной. Он отметил, что около одного из жилых домов экипаж группы задержания вневедомственной охраны областного управления Росгвардии заметил «подозрительного гражданина».

«При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия», — сообщил собеседник агентства, отметив, что жизни раненного росгвардейца ничего не угрожает.

В итоге, добавил Грибанкин, «нападавший был задержан и обезоружен». Брошенный подозреваемым предмет оказался рюкзаком, выяснили позже сотрудники инженерно-технического отделения спецназа ОМОН областного управления Росгвардии.

Несколькими днями ранее, 1 августа, в Сургуте вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции, которые пытались его задержать. Инцидент произошел во дворе дома на улице Пушкина. В результате нападения мужчины, один из правоохранителей скончался на месте, второго доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, передает РИА «Новости».

По словам источника агентства в местных правоохранительных органах, полицейские прибыли на место трагедии по вызовы местных жителей, которые жаловались на мужчину, разгуливающего по улице с ножом. Сотрудники полиции прибыли на улицу Пушкина и обнаружили там мужчину в крови. Они посчитали, что тот пострадал от неизвестного злоумышленника, передает издание.

«Было темно. Они подошли оказать помощь, а он накинулся на них. Предполагается, что он незадолго до этого ранил ножом себя, явно был в неадекватном состоянии», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в разгар конфликта на место происшествия приехали сотрудники отдела вневедомственной охраны, на которых преступник также двинулся с ножом.

«На требования правоохранителей прекратить противоправные действия и произведенный сотрудником Росгвардии предупредительный выстрел в воздух мужчина не реагировал. Огнем на поражение, открытым росгвардейцами и раненым полицейским, преступник был нейтрализован», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Как отметил руководитель городского управления МВД Руслан Кондрашов сургутские полицейские ценой своей жизни и здоровья предотвратили возможные преступления.

Тем временем управление Следственного комитета по Югре возбудило уголовное дело против 37-летнего местного жителя, который во время нападения на правоохранителей был пьян. Личность мужчины официально не раскрывается. Однако, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии уральского округа, нападавший ранее был судим.

«Установлено, что подозреваемый — неоднократно судимый за кражи, оскорбление личности, угрозу убийством и грабеж», — отметили в ведомстве.