«За допуск»: согласованная акция в центре Москвы. LIVE

До акции на проспекте Сахарова осталось 40 минут. Как передает корреспондент «Газеты.Ru», 10 минут назад людей начали пропускать через рамки металлоискателей.
Отметим, что ранее ряд исполнителей, включая Ic3peak, «Кровосток» и Face, заявили о намерении выступить на митинге 10 августа. Тем не менее власти Москвы напомнили, что согласованная заявка на акцию не предусматривает проведение музыкального концерта.
«В законе «О собраниях и митингах» говорится о недопустимости изменения условий проведений митинга в одностороннем порядке после его согласования», — пояснили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
Участие в несогласованных акциях после митинга на проспекте Сахарова может закончиться привлечением к уголовной ответственности, напомнили в Следственном комитете.
«Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом РФ, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы. Привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем», — сообщили в ведомстве.
Ранее в управлении МВД по Москве предупредили горожан о возможных провокациях на акции 10 августа.
«Отдельные лица в сети Интернет призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города. Официально предупреждаем, что за это предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — пояснили в ведомстве.
Скорее всего, речь идет о призывах некоторых незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не ограничиться в субботу прогулкой по огороженному проспекту Сахарова, а продолжить акцию в других частях столицы.
В связи с митингом в субботу в центре Москвы будет ограничено движение транспорта. По данным столичных властей, полное перекрытие движения до 18:30 будет действовать на улице Маши Порываевой, на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка, а также на проспекте Академика Сахарова — от Докучаева переулка до Садового кольца.
Сегодняшний митинг станет четвертым в поддержку независимых кандидатов. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа — при этом только акция 20 июля была согласована с властями. Московская прокуратура проводит административное расследование в отношении организаторов несанкционированных мероприятий.
Во время акции протеста в Москве, 27 июля 2019 годаMaxim Shemetov/Reuters
Заявку на проведение акции подала незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова. «С группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова», — заявлял 1 августа замглавы столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! В Москве в ближайшее время начнется митинг «За допуск» независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция согласована с властями, заявленное число участников — не более 100 тыс. человек. Мы будем следить за развитием событий и рассказывать вам о главном.