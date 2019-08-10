«За допуск»: согласованная акция в центре Москвы. LIVE

Отметим, что ранее ряд исполнителей, включая Ic3peak, «Кровосток» и Face, заявили о намерении выступить на митинге 10 августа. Тем не менее власти Москвы напомнили, что согласованная заявка на акцию не предусматривает проведение музыкального концерта.

«В законе «О собраниях и митингах» говорится о недопустимости изменения условий проведений митинга в одностороннем порядке после его согласования», — пояснили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.