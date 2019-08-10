«За допуск»: согласованная акция в центре Москвы. LIVE

В Москве проходит санкционированный митинг — онлайн

В Москве скоро начнется согласованная с властями акция «За допуск». Цель организаторов — регистрация независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг пройдет на проспекте Академика Сахарова, заявленное число участников — до 100 тыс. человек. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
Трансляция
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13:20

До акции на проспекте Сахарова осталось 40 минут. Как передает корреспондент «Газеты.Ru», 10 минут назад людей начали пропускать через рамки металлоискателей.

13:12

Отметим, что ранее ряд исполнителей, включая Ic3peak, «Кровосток» и Face, заявили о намерении выступить на митинге 10 августа. Тем не менее власти Москвы напомнили, что согласованная заявка на акцию не предусматривает проведение музыкального концерта.

«В законе «О собраниях и митингах» говорится о недопустимости изменения условий проведений митинга в одностороннем порядке после его согласования», — пояснили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

12:54

Участие в несогласованных акциях после митинга на проспекте Сахарова может закончиться привлечением к уголовной ответственности, напомнили в Следственном комитете.

«Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом РФ, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы. Привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем», — сообщили в ведомстве.

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Maxim Shemetov/Reuters
12:40

Ранее в управлении МВД по Москве предупредили горожан о возможных провокациях на акции 10 августа.

«Отдельные лица в сети Интернет призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города. Официально предупреждаем, что за это предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — пояснили в ведомстве.

Скорее всего, речь идет о призывах некоторых незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не ограничиться в субботу прогулкой по огороженному проспекту Сахарова, а продолжить акцию в других частях столицы.

12:25

В связи с митингом в субботу в центре Москвы будет ограничено движение транспорта. По данным столичных властей, полное перекрытие движения до 18:30 будет действовать на улице Маши Порываевой, на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка, а также на проспекте Академика Сахарова — от Докучаева переулка до Садового кольца.

12:19

Сегодняшний митинг станет четвертым в поддержку независимых кандидатов. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа — при этом только акция 20 июля была согласована с властями. Московская прокуратура проводит административное расследование в отношении организаторов несанкционированных мероприятий.

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Во время акции протеста в Москве, 27 июля 2019 года Во время акции протеста в Москве, 27 июля 2019 года
Во время акции протеста в Москве, 27 июля 2019 года

Во время акции протеста в Москве, 27 июля 2019 года

Maxim Shemetov/Reuters
12:15

Заявку на проведение акции подала незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова. «С группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова», — заявлял 1 августа замглавы столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник.

12:12

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! В Москве в ближайшее время начнется митинг «За допуск» независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция согласована с властями, заявленное число участников — не более 100 тыс. человек. Мы будем следить за развитием событий и рассказывать вам о главном.