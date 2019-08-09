«Лучшая соседка»: как в Лондоне убили пенсионерку-садовницу

22-летнего бездомного Риса Демпстера обвинили в изнасиловании и убийстве 89-летней британки Дороти Вулмер. Мужчину задержали 5 августа и отправили под арест. 9 апреля он предстанет перед центральным уголовным судом Лондона. Об этом сообщает британский портал Mail Online.

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Трагедия произошла в районе Тоттенхэм на севере Лондона в субботу, 3 августа. По версии правоохранительных органов, злоумышленник проник в дом жертвы с целью ограбления.

Там он увидел пенсионерку, которая была физически слаба и ходила по комнатам на ходунках. Обвиняемый изнасиловал пожилую женщину, избил ее до смерти, а затем скрылся с места преступления.

Позже, утром 4 августа, соседка пришла проведать пенсионерку. Дверь дома была открыта, и она вошла, думая, что Вулмер еще лежит в постели, но вместо этого обнаружила ее труп на полу. Полицейские прибыли на место преступление и зафиксировали следы насилия на теле погибшей.

«На женщину явно было совершено нападение, поэтому было запущено расследование убийства. Я хочу услышать от любого, кто видел что-нибудь подозрительное в этом районе или вокруг него в субботу вечером или в воскресенье утром», — заявлял сотрудник отдела по борьбе с преступлениями Гарри Монкрифф.

Вулмер была домохозяйкой, которая увлекалась садовничеством и более 60-ти лет жила в двухэтажном доме в Тоттенхэме. Несколько лет назад скончался ее муж Кен Вулмер, который в молодые годы был инженером Королевского флота.

Соседи женщины говорят, что та постоянно ухаживала за своим садом и была очень миролюбивым человеком.

«Я не мог желать лучшего соседа. Она постоянно подстригала кусты и убиралась в своем саду. Раньше я называл ее садовником. Это абсолютно отвратительное нападение на 89-летнего человека. Сначала кажется, что мы все в безопасности, но потом происходит нечто подобное», — рассказал 91-летний сосед женщины Джон Джордж.

Также он отметил, что не в первый раз сталкивается с кражами в этом районе. «Мы уезжали в отпуск две недели назад, и неизвестные украли у нас телевизор и ноутбук», — пояснил пенсионер.

По данным британской полиции, Вулмер стала 88-й и самой старой жертвой убийства в Лондоне за 2019 год. «То, что случилось, просто отвратительно. Многие из этих грабителей ориентированы на пожилых людей, которые живут одни», — заявил один из знакомых погибшей.

Не менее ужасающая история произошла в Астрахани. Там 37-летнего мужчину подозревают в убийстве 89-летней пенсионерки, которая заботилась о нем всю свою жизнь.

По версии следствия, 4 августа астраханец пришел в дом пожилой женщины в состоянии сильнейшего наркотического опьянения. Он избил пенсионерку и перерезал ей горло осколком разбитого стекла – после этого заснул в другой комнате.

На следующий день навестить погибшую пришла ее соседка. Она обнаружила женщину в луже крови на полу, а предполагаемого злоумышленника – спящим в соседней комнате. По прибытии на место преступления сотрудники правоохранительных органов разбудили мужчину и задержали его. Позже выяснилось, что подозреваемый не был родным внуком убитой, а приходился ей дальним родственником.

«Сейчас по факту ЧП возбудили уголовное дело по статье «Предумышленное убийство». Решается вопрос с арестом подозреваемого», — отмечали в региональном Следственном комитете.

Ранее за убийство пожилой женщины к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили 44-летнего жителя Топкинского района Кузбасса. О трагедии стало известно в августе 2018 года. Тогда родственники и односельчане 79-летней пенсионерки вышли на ее поиски. Изначально они думали, что женщина пошла в лес за грибами и заблудилась, однако обследование ближайших грибных мест не подтвердило эту версию. Позже соседи пожилой женщины обнаружили на территории ее дома неизвестное захоронение и сообщили об этом в полицию — в земле нашли тело пропавшей пенсионерки.

По данным регионального СК, жительницу Кузбасса убил ее ранее судимый родственник. Летом 2018 года он приехал к ней, чтобы помочь с ремонтом. В день, когда осужденный чинил крышу, он услышал, как его пожилая родственница обсуждает с соседкой то, что он недавно вышел из тюрьмы. Разозлившись, мужчина подошел к пенсионерке и толкнул ее в кусты.

По версии следствия, она нанесла ответный удар – это усилило гнев нападавшего. Он разорвал на 79-летней жертве одежду и начал душить ее тесьмой, а потом, удостоверившись, что родственница умерла, закопал ее тело на участке. Когда злоумышленника задержали правоохранительные органы, он сразу сознался в содеянном. Психическая экспертиза подтвердила вменяемость мужчины.