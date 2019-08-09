Опасность сохраняется: что шторм сделал с Москвой

В столице сохраняеся штормовая погода, установившаяся накануне вечером. По прогнозам синоптиков, 9 августа в Москве будут зафиксированы сильные ливни и порывистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

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Там добавили, что порывы ветра достигнут скорости 23 м/с. В связи с резким ухудшением погоды в ведомстве порекомендовали пережидать непогоду в капитальных строениях, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, а также воздержаться от прогулок с детьми.

Уходить из столицы шторм пока не собирается — по прогнозам Гидрометцентра, «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве до утра субботы, 10 августа.

«Местами ветер. Период предупреждения — с 18:00 9 августа до 9:00 10 августа. Местами гроза. Погода потенциально опасна», — уведомили синоптики.

В связи с непогодой в столице все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает агентство «Москва». «В постоянную готовность приведены 443 бригады (2 тыс. 291 человек) и 2 тыс. 726 единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения — передвижные электростанции, которые позволят оперативно подключить потребителей и социально значимые объекты в случае возникновения технологических нарушений», — уточнили в городских коммунальных службах.

Во избежание критических ситуаций 9 августа остаются закрытыми московские парки. Как сообщили в пресс-службе Мосгорпарка, дальнейшее решение об их работе будет приниматься исходя из погодных условий. «Принято необходимое решение для того, чтобы сократить количество посетителей в парках и скверах. Мы убедительно просим всех москвичей и гостей столицы быть предельно внимательными», — уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным Гидрометцентра, к 6:00 пятницы в Москве выпало 10 мм осадков — то есть 13% месячной нормы, которая в августе насчитывает 77 мм. В Подмосковье максимальное количество осадков за ночь выпало в Волоколамске — 34 мм.

Отметим, что стихия уже успела принести жителям столицы ряд проблем. Так, в пятницу в трех аэропортах Москвы были задержаны или отменены более 20 рейсов, следует из информации на портале «Яндекс.Расписания».

Так, по данным на 13.00 мск, во «Внуково» были задержаны семь рейсов, один отменен. В «Домодедове» девять рейсов были перенесены, а вылет еще двух самолетов отменен совсем. В «Шереметьево» также сообщили о задержке 13 рейсов.

Кроме того, в городе также оказались повалены 12 деревьев и повреждены три автомобиля. По данным МЧС, семь деревьев упали в городском округе Пушкино, еще два — в поселках Мамонтово и Старая Купавна, расположенный в горокруге Богородский. На данный момент работа по очистке придворовых территорий уже завершена.

Между тем, как сообщает «Интерфакс», в Москве не было зафиксировано подтоплений улиц, сбоев в работе инженерных сетей и движении транспорта. В целом, кроме упавших деревьев, ущерба нанесено не было. Пострадавших нет. «К счастью, не все прогнозы погоды оправдались, и ветер на территории Москвы достигал 17 м/с. Осадков выпало при прогнозируемых 23 мм где-то 14 мм», — уточнил заммэра Бирюков.

Напомним, что накануне вечером федеральные телеканалы были впервые задействованы как система оповещения населения о приближающемся шторме. Ради оповещения горожан в 20:00 свое вещание прервали Первый канал, НТВ, ТВЦ, «Матч ТВ», а также телеканалах «Россия 1», «Культура» и ОТР, транслируемые в Москве и Московской области.

О погодной опасности жителей южного административного округа столицы также оповестили сирены. Обратился к москвичам и мэр Сергей Собянин — он попросил граждан отнестись к ситуации серьезнее, чем обычно. «Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение», — написал он на своей странице в твиттере.