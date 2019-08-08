Летальный исход: как девушки путают рак с беременностью

24-летняя жительница Ирландии Баиба Краупса спутала растущую в животе раковую опухоль с беременностью и умерла. Об этом сообщает британский портал Wales Online. Летом 2019 года девушка решила, что ждет ребенка, и рассказала об этом своим родственникам. Обрадовавшись, они стали готовиться к пополнению в семье. Спустя пару месяцев Краупса пошла на первое УЗИ, на котором врачи обнаружили у нее агрессивную форму рака. 22 июля девушка скончалась.

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Позже стало известно, что погибшая была родом из Латвии, а в Ирландию уехала изучать психологию и работать. Близкие девушки, а также ее знакомые отзываются о ней положительно. «Она всегда отодвигала свои интересы на задний план и заботилась о людях», — рассказал управляющий бара, в котором работала Краупса.

Мать девушки рассказала, что ее дочь была феминисткой, а также присматривала за своей младшей сестрой, 23-летней Бирютой. «Это очень тяжело, но я чувствую ее в своем сердце, и она все время со мной. Когда я смотрю на дождь и вижу радугу — это она», — поделилась она.

Это не первый случай, когда женщины принимают раковую опухоль за беременность. Так, в марте этого года британка Джозефин Клинтон, болевшая раком яичников, подумала, что у нее скоро появится ребенок, заметив увеличение живота, писал портал Daily Mail.

Девушка на протяжении долгих лет пыталась забеременеть, но у нее не получалось. В момент отчаяния британка обратилась к врачам — они выявили у нее бесплодие. Через некоторое время друзья Клинтон обратили внимание на то, что у нее увеличился живот. Семья Клинтон обрадовалась скорому пополнению, однако призвала Джозефин пройти тест. В итоге он показал отрицательный результат. Тогда Клинтон пошла в медучреждение, пожаловалась на вздутие и боли в спине. Педиатр не смог поставить диагноз.

Спустя несколько дней британка обратилась в отделение неотложной помощи – там ей сделали рентгеновский снимок, который выявил в организме девушки две огромные опухоли на яичниках.

По данным английских СМИ, во время первой операции из живота Клинтон удалили семь литров жидкости. Остальную часть убрали во время второй операции, также ей понадобилось удаление матки.

Иногда все происходит наоборот: девушки, которые практически не имеют шансы на беременность из-за тяжелых заболеваний, внезапно узнают радостную новость. Так, в 2018 году 45-летняя гражданка Великобритании Джени Фернер и ее супруг поехали в круиз. Они решили отправиться в путешествие в честь свадьбы их 20-летней дочери. Однако на корабле женщина почувствовала боль в спине и тошноту. На протяжении почти всей жизни она страдала от поликистоза яичников, из-за чего беременность была почти невозможна. Фернер решила, что у нее рак. Она сошла с корабля и обратилась к врачу – в итоге выяснилось, что женщина находится на пятом месяце беременности.

Гинекологи уверяют: перепутать беременность с онкологическим заболеванием вполне реально. «Иногда такое возможно из-за схожести симптомов. Конечно, люди не должны сами себе ставить диагнозы. Если что-то не так в организме, то первое, что надо делать, так это пойти к доктору»,

— заявила акушер-гинеколог Любовь Ерофеева порталу Nation News.

Спутать беременность с тяжелым заболеванием могут не только пациенты, но и сами врачи. В Турции 35-летняя местная жительница Серпил Бага подала в суд на медработников, которые отправили ее на химиотерапию, в то время как в ее организме развивался плод. Об этом сообщало издание Daily Mirror. В 2018 году у женщины обнаружили и удалили опухоль одного из яичников. Через три месяца врачи зафиксировали в ее крови повышение уровня хорионического гонадотропина — гормона, появляющегося во время беременности, но также он может свидетельствовать о раке матки.

В больнице на основании предыдущих заболеваний Баги сделали вывод, что в ее организме распространяются раковые клетки, и назначили ей химиотерапию. В ходе обследования сотрудники учреждения выявили у пациентки две опухоли длиной 12 и 19 см. Их собирались удалить, однако за несколько дней до назначенной операции у нее произошел выкидыш. Позже выяснилось, что женщина была беременна близнецами, а причиной выкидыша была химиотерапия. Бага и ее супруг приняли решение подать в суд на клинику.