Спокойны и порядочны: в МИД Финляндии похвалили россиян

Россияне, пребывающие в очередях для оформления финских виз, ведут себя достаточно спокойно и порядочно. Об этом заявил директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен.

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«Я вчера посетил визовый центр во второй половине дня в 14 часов и сегодня утром в 9 часов. Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но

атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди», — цитирует его ТАСС.

Как рассказал Туоминен, количество заявителей, пришедших в визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге, увеличилось вдвое, если сравнивать с прошлой неделей. Вместе с тем дипломат выразил сожаление, так как сроки обработки заявлений на получение визы увеличились в последнее время.

При этом, по его оценке, «нет никакой необходимости стоять в очередях в визовый центр». Туоминен посоветовал россиянам записываться на прием заранее или выбирать оптимальное время для подачи документов, когда очереди минимальны — приблизительно с 09.00 до 12.30 мск.

Такие очереди связаны с изменением правил в отношении документов, которые необходимо подавать для получения финской визы. Так, с 1 сентября Финляндия будет требовать тот же пакет документов, который необходим и для получения визы в любую европейскую страну.

Если сейчас россияне предоставляют только действующий загранпаспорт, заполненную анкету, одну цветную фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис, копию внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных, то с сентября перечень документов увеличится. Так, желающие поехать в Финляндию должны будут также предоставить документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты, справку с информацией о зарплате с места работы, письменное описание маршрута путешествия, а также выписку из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России. Все эти документы прописаны в директивах Евросоюза.

В то же время в финском МИД «не видят никакой причины для ускорения подачи визовых заявлений», так как «предпосылки для выдачи не изменились и не изменятся с 1 сентября».

При этом, как ранее пояснила генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила, описание планируемого путешествия может быть подано в свободной форме, а наличие финансовых средств можно подтвердить любым из трех способов: выпиской с банковского счета, справкой с места работы с указанием зарплаты или подтверждением наличия недвижимости в России.

«Я хочу убедить вас в том, что русские будут получать визы в Финляндию без затруднений также с 1 сентября», — обратила внимание генконсул.

Ламмила также рассказала, что нововведения ввели после того, как летом 2018 года Европейская комиссия провела проверку процесса обработки заявлений и оформления виз в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. «Речь идет не о том, что Финляндия хочет ужесточить требования для россиян. Согласно шенгенскому соглашению, все страны-члены соглашения обязаны руководствоваться общими требованиями», — пояснила дипломат.

Она обратила внимание на то, что финская сторона решила вводить новые требования с сентября, так как летом многие россияне проводят свой отпуск в Финляндии.

Отметим, что генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге ежемесячно выдает россиянам в среднем от 30 до 70 тыс. виз. При этом, как отметили в диппредставительстве, с весны 2019 года наблюдается рост количества визовых заявлений: в июле было принято 74 тыс. заявлений, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года. За первые семь месяцев этого года документы на предоставление визы были приняты у 407 тыс. путешественников, что на 19% больше показателей прошлого года. В то же время за весь прошлый год генконсульство Финляндии приняло почти 545 тыс. визовых заявлений.