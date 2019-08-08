В дебрях тайги: пенсионерка сутки рычала на голодного медведя

83-летняя жительница Хабаровского края сутки простояла в трясине, отпугивая кружащего вокруг нее медведя рыком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в добровольческом поисково-спасательном отряде.

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Об инциденте стало известно 5 августа, когда в правоохранительные органы обратились родственники пенсионерки. По их словам, утром того дня она ушла в лес за грибами из поселка Сита и пропала. На поиски пожилой женщины вышли местные жители, участники спасательного отряда, охотники и сотрудники патрульно-постовой службы. Они несколько раз видели следы медведей, их лежанки, а также слышали хищников, бродящих неподалеку. Разыскать пенсионерку удалось только 7 августа.

«Ночью в лесу в нескольких метрах от лежанки медведя было обнаружено ведро с грибами, поисковики услышали нехарактерное для животных рычание и в овраге в ручье увидели бабушку. Рыком женщина пыталась отпугнуть караулившего ее медведя», — рассказал представитель поискового отряда.

Когда спасатели освобождали жительницу Приморья от оков трясины, рядом все еще ходил медведь — его спугнул лишь подъехавший за поисковиками автомобиль. В итоге женщину отвезли в районную больницу. Врачи заподозрили у нее травму черепа и отправили в медучреждение Хабаровска, но там диагноз не подтвердился. По словам сотрудников больницы, пострадавшая испытала сильный стресс, из-за которого у нее повысилась сонливость, передает портал Life.ru.

Позже пенсионерка рассказала, что ходила по лесу в поисках грибов и угодила в илистое дно ручья, как вдруг около нее начал кружить медведь. Чтобы отпугнуть дикого зверя, женщина стала громко рычать.

Ранее нападение медведя на человека произошло 24 июля в Карелии. Там на территорию дачного участка в садово-огородническом товариществе «Родник» прибежал медвежонок — его увидел хозяин дома и решил погладить. Через некоторое время из леса вышла медведица и впилась зубами в мужчину.

Его госпитализировали с укусами в районе предплечья и прооперировали. По словам главврача медучреждения, пациент находится в состоянии средней тяжести, передает газета «Новости Костомукши».

Жители Карелии заявили, что хищники давно держат в страхе целые районы. Так, медведи заполонили город Беломорск: их замечали на заводах, набережной, около магазина и в порту. Прогулку одного из зверей сняла камера наружного видеонаблюдения, расположенная на побережье.

3 августа местная жительница якобы встретила медведя прямо у продуктового магазина. «Может уже что-нибудь сделают с этим. У некоторых дети гуляют до 11, а медведи сейчас голодные и бродят. Представьте, если бы она не успела убежать, тогда все было бы очень печально. Я считаю, что с этим надо разобраться, так как медведь уже свободно разгуливает по городу. Это не шутки!» — написала подруга потерпевшей в сообществе «Подслушано Беломорск» в соцсети «Вконтакте».

Похожая история произошла и в Ногликском районе Сахалина. Об этом писала «Российская газета» со ссылкой на источник в региональном министерстве лесного и охотничьего хозяйства.

24 июля рыбачивший на реке Даги мужчина увидел медведя и в страхе попытался залезть на дерево. Зверь стал преследовать местного жителя и стянул его вниз за ногу, из-за чего повредил конечность. Рыбаку все же удалось добежать до реки и вплавь уйти от животного.

На помощь пострадавшему пришли сотрудники рыбоохраны — они вызвали скорую помощь. Вскоре члены оперативной группы лесничества решили застрелить хищника.

В тот же день о появлении зверя сообщили в Долинском лесничестве Сахалина. Местные жители рассказали, что видели, как медведица с двумя взрослыми медвежатами бродит по кладбищу. Прибывшие в населенный пункт лесники обнаружили лишь медвежат и попытались отпугнуть их, однако животные не хотели уходить с могил.

Тем временем некоторых россиян хищники совсем не пугают. Так, 2 июля в сети появилось видео, на котором житель Камчатки преследует и провоцирует медведя. На ролике видно, что в какой-то момент хищник разозлился на надоедливого оператора и набросился на него, прокусив руку. В итоге мужчину госпитализировали.

Отметим, что на Камчатке еще с начала лета наблюдается рост числа хищников. «Очевидцы сообщили, что видели пять медведей в районе поселка Вулканный и одного неподалеку от поселка Пионерский. Информация передана дежурному агентства лесного хозяйства и охраны животного мира. Соблюдайте предельную осторожность при нахождении вблизи указанных мест. В вечернее время без необходимости не выходите на улицу, особенно в одиночку. Проследите, где находятся ваши дети», – заявили в администрации Елизовского района.