Взрыв при испытании реактивного двигателя: есть погибшие. ОНЛАЙН

В Северодвинске, расположенном в 30 км от поселка, где предположительно произошел взрыв, утром был повышен радиационный фон: показатели составляли 2 микрозиверта в час при норме 0,2 мкЗв/час, пишет «Baza». Сейчас радиационный фон остается чуть повышенным — 0,3 мкЗв/час. При этом в Минобороны подчеркнули, что радиационная обстановка в районе нормальная и никакой угрозы нет.
Тем временем телеграм-канал Baza передает, что в результате ЧП под Северодвинском погибли трое военных. Почти все 15 пострадавших получили переломы, восемь из них якобы находятся в тяжелом состоянии. По официальным данным Минобороны, погибли два человека.
При взрыве и пожаре на военном объекте не произошло никаких выбросов вредных веществ в атмосферу, радиационный фон в районе военного полигона остается в норме, подчеркнули в Минобороны.
Два специалиста скончались при взрыве на полигоне в Архангельской области, заявили в Минобороны. В результате происшествия еще шесть представителей ведомства и предприятия-разработчика получили травмы.
Минобороны подтвердило информацию о ЧП. На полигоне в Архангельской области произошел взрыв, а затем пожар при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, заявили в ведомстве «Газете.Ru».
Ранее ряд СМИ сообщил, что в Северодвинске, в 30 км от села Ненокса, сработала автоматизированная система контроля радиационной обстановки — датчики отозвались на повышенные радиационного уровня. Однако источник ТАСС опроверг эту информацию, заявив, что радиационный фон в Северодвинске остается в норме.
Предположительно, пожар и взрывы начались в воинской части рядом с селом Ненокса на севере Архангельской области. Рядом с населенным пунктом находится ракетный полигон, на котором проходят испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок. Телеграм-канал Mash, ссылаясь на экстренные службы, передает, что в селе радиационный уровень увеличился в три раза.
Пока власти не сообщают, где и при каких обстоятельствах произошел пожар.Тем временем источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщает, что в результате ЧП погибли два человека, 15 — пострадали.
В воинской части, где начался пожар, слышны взрывы, сообщает источник Интерфакса. Информацию о ЧП подтвердил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
«Пострадавшие есть, на место направлена санитарная авиация», — сказал он.
Здравствуйте, уважаемые читатели. В воинской части Архангельской области произошел пожар, предположительно, погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.