«Ее было не узнать»: в Коми волк загрыз 14-летнюю девочку

В Республике Коми 14-летнюю жительницу поселка Едва насмерть загрыз волк. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным ведомства, трагедия произошла 4 августа. В этот день девочка поздно вечером пошла в магазин, чтобы купить шоколадку. На длительное отсутствие подростка обратил внимание отец — он и отправился на поиски дочери.

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Через некоторое время мужчина наткнулся на удилвенную толпу детей. Оказалось, что они окружили тело девочки. Увидев изуродованный труп, сельчанин сначала даже не признал своего ребенка — за следами укусов дикого животного невозможно было рассмотреть черты лица подростка, передает телеканал НТВ.

«Я не хотел верить, что передо мной дочь. Все лицо было истepзано, ее было не узнать. Одевается она, как и все остальные девочки, только куртка указывала на то, что это могла быть она. Все встало на свои места, когда я набрал ее номер, и в кармане куртки зазвонил телефон»,

— рассказал отец убитой сайту kp.ru.

По словам местных жителей, погибшая хорошо училась в школе и занималась творчеством. В ее семье есть старшая дочь — она вышла замуж и съехала от родителей. Мать подростка на момент происшествия лежала в больнице в Сыктывкаре, однако теперь готовит документы на выписку, чтобы похоронить дочь.

До трагедии близкие готовились отпраздновать день рождения девочки. «Мы планировали посидеть всей семьей, я даже еще не думал о подарке. А теперь будем ее хоронить», — рассказал глава семейства.

По факту ЧП в СК возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность» в отношении местных чиновников. Также следователи дадут оценку действиям сотрудников регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые должны были регулировать численность волков.

Жители Едвы заявили, что давно жаловались на стаю хищников, которая живет в ближайшей лесополосе, однако глава Удорского района заявлял, что денег на отстрел нет.

Только после трагедии администрация поручила местному сообществу охотников отстрелить 10 волков. Тем не менее сезон охоты начнется лишь 15 сентября. «Давно надо было отстреливать, а у нас как всегда. Пока не сожрут, никому и дела нет. Девочку жалко»,

— заявила телеканалу «Звезда» сельчанка Ирина Бондаренко.

В свою очередь в минприроды Коми сообщили, что численность волков в регионе не превышает норму в 0,05 особей на 1000 гектаров охотничьих угодий и составляет около 1294 хищников. Их количество сократилось на 21%, по сравнению с прошлым годом. Тем временем волк — не самый распространенный хищник в этой местности: численность медведей в республике составляет 3650 особей.

«Ждут пока еще медведи кого-нибудь не сожрут. Да их сотнями валить надо, потому что косолапых тысячи. А зеленые все их защищают», — написал местный житель Геннадий Растворов в сообществе «Наш край — Республика Коми» в соцсети «Вконтакте».

Тем временем в местном охотобществе убеждены, что 14-летнюю девочку загрыз медведь. «Волки никогда не нападают на людей. Последний случай такого нападения был в 1879 году. Девочка пошла к мусорному баку, там и произошло нападение. Это было вечером, и в то время там как раз копался медведь. Наверное, девушка его напугала», — пояснил замглавы объединения Дмитрий Дробат порталу «Pro город».

Он также отметил, что руководство района уже дале разрешение на отстрел трех медведей. «Эту особь нужно найти. У животных возьмут соскобы, чтобы определить именно того, который растерзал девочку. Медведей на этой территории не так много, но их численность в любом случае нужно отрегулировать», — пояснил Дробат.

Глава Едвы Николай Онищик заявил, что за 35 лет жизни в поселке звери ни разу не нападали на людей, передает сайт kp.ru.

При этом уже спустя пару дней после убийства девочки — в ночь с 6 на 7 августа — в Едве произошло очередное ЧП с участием волка. 35-летний мужчина едва не стал новой жертвой хищника, сообщали в администрации поселка.

Ночью житель Сыктывкара приехал в Едву, чтобы навестить там мать. В полночь он вышел из дома и вскоре столкнулся на улице с волком. По словам потерпевшего, он забежал в подъезд и стал ждать, когда зверь уйдет. Однако хищник застыл в ожидании человека. Как позже заявил Онищик, волк был одиночкой, которого изгнала стая, поэтому он перестал охотиться в лесу и перешел в сельскую местность, передавал «Pro город».