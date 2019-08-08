«Казались нормальными»: в Канаде подростков винят в трех убийствах

Полиция Канады обнаружила тела двух подростков, объявленных в розыск по подозрению в убийстве трех человек. Тела подозреваемых нашли после двухнедельных поисков — они лежали в 70 км от города Гиллам, сообщила журналистам помощник комиссара провинции Манитоба Джейн Маклатчи.

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Причина гибели подозреваемых не уточняются. Тела уже опознаны: погибшими оказались 18-летний Брайер Шмегельски и 19-летний Кам Маклеод.

Подростки пропали в июле этого года. Отец Шмегельски — Алан — рассказал журналистам, что его сын после окончания старшей школы устроился на работу в магазин Walmart, однако вскоре вместе со своим другом Камом Маклеодом поехал путешествовать по стране в поисках нового заработка.

Они покинули родной город 12 июля на машине. Юноши дружили с младших классов и никогда не имели проблем с законом. «Они просто проводили время вместе, веселились, как самые обычные подростки. Но, думаю, внутри у них обоих было много боли», — сказал Алан в интервью The Canadian Press.

Отец Маклеода также назвал сына «добрым, внимательным и чутким молодым человеком, которого всегда заботили чувства окружающих». Тем не менее бывшие одноклассники парней сообщили Global News, что Шмегельски периодически угрожал им, заявляя, что «обезглавит их».

Его знакомая Мэдисон Хэмпстед отмечала, что у парня был пистолет, хотя отец Брайера утверждал, что тот никогда не пользовался огнестрельным оружием.

Вскоре юноши перестали выходить на связь с родными. 15 июля на удаленном участке шоссе в Британской Колумбии на западе Канады были обнаружены тела 24-летней американки Чинны Диз и ее парня, 23-летнего австралийца Лукаса Фаулера. Как сообщила полиция, туристов застрелили.

Диз и Фаулер познакомились в 2017 году в Хорватии и с тех пор вместе путешествовали по миру. В последний раз живыми их видели двое туристов, которые помогли им починить фургон. Очевидцы рассказали, что Диз и Фаулер выглядели «счастливой и приветливой» парой.

Спустя четыре дня в том же районе полиция наткнулась на тело 64-летнего Леонарда Дика, лектора Университета Британской Колумбии. Примерно в двух километрах от места преступления полицейские обнаружили сгоревший фургон, который принадлежал Шмегельски и Маклеоду.

По состоянию на 22 июля, подростки числились пропавшими без вести. Тогда полиция Британской Колумбии опубликовала в твиттере пост, в котором призвала их дать о себе знать. Позднее Мишель Кипер, работающая на автозаправке, сообщила CBC News, что видела Шмегельски и Маклеода 22 июля. По ее словам, первый интересовался, смогут ли они купить алкоголь в одной из местных индейских резерваций. Второй же просто заплатил за бензин и вел себя очень тихо.

«Ничего не говорил, просто стоял, опустив голову. Они казались нормальными», — рассказала женщина.

Уже 25 июля полиция заявила, что подростки подозреваются в убийствах Диз и Фаулера. Кроме того, им заочно предъявили обвинения в убийстве Дика. Тогда правоохранители сообщили, что, предположительно, разыскиваемые двигались из Британской Колумбии на восток страны, а на тот момент находились в провинции Манитоба. Подростки могут быть опасны, предупредила полиция.

«Тяжело читать газеты и видеть там их фото, знать, что они живы и здоровы где-то в Саскачеване (провинция между Британской Колумбией и Манитобой, — «Газета.Ru»), хотя еще недавно я считал, что они потерялись в лесу. Как с таким справиться? Нормальный ребенок не станет путешествовать по стране, убивая людей. На такое пойдет только ребенок, который страдает», — сказал Алан Шмегельски.

Он пояснил, что развелся с матерью Брайера, когда тому было четыре года. С тех пор сын стал «очень замкнутым» и легко поддавался «не лучшему» влиянию. Он много играл в видеоигры — в основном в стратегии.

«Ему не хватало примера для подражания. В основном, он прислушивался к ютьюберам и видеоиграм», — сказал Шмегельски.

Как сообщили в полиции, во время поисков у берега реки Нельсон обнаружили поврежденную алюминиевую лодку и «несколько предметов», которые принадлежали разыскиваемым. В километре от этого места, в густом кустарнике, поисковая команда обнаружила два тела, принадлежащие Шмегельски и Маклеоду.

Еще в конце июля Алан Шмегельски выражал уверенность, что его сын погибнет. Он опасался, что это случится во время перестрелки с полицией, которой закончится попытка задержать парней. «Сегодня или завтра, но он умрет. Я точно знаю. Он хочет, чтобы его боль закончилась, хочет уйти эффектно. Поверьте, так они и поступят. Покойся с миром, Брайер. Я люблю тебя. Мне так жаль, что все это случилось. Мне так жаль, что я не смог спасти тебя», — приводит его словам The Canadian Press.

В свою очередь отец Кама Маклеода выражал уверенность, что его сын вернется домой. В интервью ABC News он заявлял, что «остается рядом с телефоном», чтобы не пропустить звонок от ребенка. «Поскольку из-за журналистов наша семья оказалась в ловушке в собственном доме, мы пытаемся осознать, что произошло. Мы надеемся, что Кам вернется домой к нам в целости и сохранности, чтобы мы все смогли докопаться до сути этой истории», — говорил он в конце июля.