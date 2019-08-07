«Раскаяния нет»: сестрам из Тувы вынесли приговор за убийство семьи

Суд огласил приговор сестрам Данданян, которые убили супружескую пару, а также их детей. Об этом 7 августа сообщили в республиканском управлении Следственного комитета. 27-летней Рузанне дали шесть лет, а 22-летней Милане — 14 лет в исправительной колонии общего режима. Младшая сестра также будет принудительно проходить лечение у врача-психиатра.

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Рузанну Данданян признали виновной по одному пункту статьи 105 УК РФ — «Убийство, совершенное группой лиц». В то же время Милана понесет наказание по пяти пунктам — «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные с особой жестокостью группой лиц с целью скрыть другое преступление», — а также по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога».

Родственники погибших остались недовольны приговором. «Считаю, что приговор суда неверен! Сами подумайте, убили всех моих детей. Главный фигурант дела Рузанна получила всего шесть лет. Значит она выйдет уже в следующем году! Вторая получила 14 лет, половина из которых тоже будет скошена.

Это что, справедливость? А я осталась без детей совсем одна. Значит так оценена жизнь моих детей? Шесть и 14 лет?», — прокомментировала постановление суда мать убитого Владислава Саая, пишет местный портал «Tmg News».

О трагедии, случившейся в городе Ак-Довураке Республики Тува, стало известно 3 марта 2017 года. В тот день сотрудники МЧС приехали тушить пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Ликвидировав огонь, они обнаружили тела мужчины и женщины с множественными ножевыми ранениями, а также трупы шестилетней и четырехлетней девочек в ванне с признаками утопления.

По подозрению в убийстве правоохранительные органы задержали двух сестер. По версии следствия, в тот день девушки распивали с 35-летним Владиславом Сааем алкогольные напитки — 27-летняя Рузанна состояла с ним в любовной связи. Поздно вечером супруга мужчины Лилия вернулась домой с двумя дочерьми — там она увидела своего мужа в компании сестер и вступила в драку с его любовницей.

В ходе конфликта Данданян-старшая несколько раз ударила женщину ножом. К ней присоединилась младшая сестра — она продолжила наносить ножевые ранения жертве. В итоге Лилия Саай скончалась на месте. После этого 22-летняя девушка вступила в конфликт с тувинцем и в результате также зарезала его.

Очевидцами убийства стали дети супружеской пары. Чтобы девочки не сообщили кому-либо о случившемся, Данданян-младшая утопила их в ванной. Потом она же подожгла вещи в квартире с целью скрыть улики.

В живых осталась лишь старшая дочь погибших, ученица шестого класса, которая в злополучную ночь находилась в городе Кызыле.

Полтора года сестры находились под арестом. В ходе следствия они несколько раз меняли показания. Сначала всю вину на себя взяла Рузанна, однако криминалисты зафиксировали на орудиях убийства следы второй обвиняемой. Однако 22 июля 2019 года Милана все же призналась в содеянном. По ее словам, супруги сами хотели расправиться с ней и сестрой, а убийство было совершено в качестве самообороны.

«Я защищала свою жизнь и жизнь своей родной сестры, поэтому убила супругов. Мной также было совершено убийство двух малолетних девочек, что даже я сама себе не могу простить. Я сожалею о случившемся и искренне раскаиваюсь в содеянном», — рассказала Данданян-младшая в суде, передает газета «МК».

В то же время старшая сестра заявила, что виновата лишь в том, что имела отношения с женатым мужчиной, а также в день трагедии попалась на глаза его родственникам. Свою причастность к убийству девушка отрицала. «Если бы я знала, что все может так произойти, я бы пресекла несчастье. Я не знала погибшую Лилю. Я не имела ни хороших, ни плохих чувств, поэтому какой-либо ненависти к ней я не имела», — сообщила Рузанна, попросив суд снять с нее обвинения, ее цитировало издание «Тыва Медээ».

Таким образом, по словам родственников погибших, Данданян хотели переквалифицировать групповое убийство в одиночное, в результате чего младшей сестре бы смягчили приговор, а старшую и вовсе отпустили.

Близкие убитых девушкам так и не поверили. «Как я вижу этих убийц, сразу мне плохо, полтора года я плохо себя чувствую. Ощущения неладные до сих пор. Никаких раскаяний у них нет. Живу до сих пор и буду жить, потому что они моих детей убили, Бог-то есть на свете, наверное после них я буду умирать», — пояснила изданию «Тува-онлайн» мать 35-летнего погибшего.