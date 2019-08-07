Устал заботиться: житель Коми задушил тетю-инвалида

7 августа в Республике Коми суд вынес приговор 34-летнему жителю города Сосногорск, который убил свою родственницу с ограниченными возможностями. По данным регионального СК, мужчину приговорили к девяти годами заключения в колонии строгого режима. Кроме того, после выхода из тюрьмы он в течение года будет ограничен в свободе.

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Согласно материалам следствия, преступник несколько лет ухаживал за 52-летней тетей, которая страдала тяжелой формой эпилепсии. В день трагедии, 9 января 2019 года, он вернулся домой и увидел женщину лежащей на полу в ванной без сознания.

По словам осужденного, в тот момент он осознал, как устал от постоянной заботы о больной, и решил убить ее. Мужчина обернул полотенце вокруг шеи тети и задушил ее. Позже он на санках отвез труп к близлежащему кладбищу и закопал в снег.

Снедаемый чувством вины сосногорчанин решил покончить с собой. Однако после ряда неудачных попыток суицида он все же явился в полицию и сознался в содеянном. Его осудили по статье 105 УК РФ «Убийство человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». «Чтобы скрыть преступление, мужчина вывез тело на кладбище, но уже через два дня показал это место полицейским», — отмечали в Следкоме, передавал портал «Регион online».

Похожая история произошла в Астрахани. Там 37-летнего мужчину подозревают в убийстве дальней родственницы, которая опекала его на протяжении всей жизни. О трагедии стало известно 5 августа 2019 года, когда в частный дом 89-летней пенсионерки пришла ее подруга. Там она обнаружила на полу пожилую женщину, лежащую в луже крови, и ее внука, мирно спящего в соседней комнате. Прибывшие на место преступления полицейские разбудили мужчину и задержали его.

По версии следствия, в ходе ссоры астраханец перерезал пенсионерке горло осколком разбившегося зеркала, после чего лег спать. Экспертиза показала, что на момент преступления он находился под действием наркотиков.

Следователи выяснили, что 37-летний подозреваемый называл 89-летнюю женщину бабушкой, притом что на самом деле та была его дальней родственницей. «По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье «Предумышленное убийство». Решается вопрос об аресте подозреваемого», — заявили в астраханском управлении СК.

Еще одна трагедия случилась и в Волгограде. По версии следствия, там 4 июля 69-летний местный житель задушил своего 44-летнего сына, страдающего ДЦП. О ЧП полиции рассказала соседка, которая помогала пенсионеру ухаживать за родственником-инвалидом. 3 июля она пришла с предложением прибраться или приготовить еду, однако 44-летний мужчина не пустил ее в квартиру, сославшись на головную боль, писало местное агентство «Высота 102».

На следующий день женщина забила тревогу — прибывшие по вызову полицейские обнаружили в помещении тела сына и отца. Тогда же было установлено, что 69-летний мужчина совершил суицид.

Рядом с его трупом лежала предсмертная записка, в которой он заявил, что не может больше жить, но и оставить сына одного не в силах, так как он не справится без посторонней опеки. «В своей предсмертной записке мужчина указал, что его все время кусает африканская блоха», — отмечали в СК.

Местные жители подтвердили, что волгоградец регулярно жаловался на укусы насекомых. По их словам, после инсульта, который случился у него за несколько месяцев до убийства, он начал видеть неких блох. «Но соседи этому значения не придавали, поскольку на дворе лето, комары, летают и другие насекомые, мало ли», — пояснили в СК «Блокноту Волгограда».

Соседи сообщили, что на самом деле пенсионеру была безразлична судьба его сына-инвалида, а ухаживали за ним знакомые семьи. В ходе расследования выяснилось, что незадолго до трагедии у мужчины от рака умерла жена. Сам он страдал психическим расстройством, а после кончины супруги стал часто выпивать. Друзья даже уговорили пенсионера отправиться на лечение — он должен был лечь в больницу в начале августа. В итоге в отношении 69-летнего мужчины посмертно возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».