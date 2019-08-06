Взрывы под Ачинском: в Минобороны назвали предварительную причину

По предварительным данным, причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края стал человеческий фактор. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

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«Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура», — отметил он.

Генерал армии добавил, что арсенал подлежит расформированию.

Ранее Булгаков также сообщил, что детонация зарядов на складе прекратилась. Тем не менее до сих пор сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Булгаков с группой специалистов вылетел на место происшествия 5 августа по приказу главы Минобороны, чтобы проконтролировать тушение пожара. По его словам, пожар на складе планируют потушить до конца дня. Для этого задействуют 10 самолетов Ил-76 и вертолеты.

Напомним, что 5 августа в 17.00 по местному времени (13.00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в воинской части №74008 произошел пожар, после чего начали взрываться боеприпасы. Военчасть расквартирована в пяти км от поселка Каменка и в 10 км от города Ачинска. Представитель Минобороны сообщал, что на складе хранились около 40 тыс. снарядов калибров 125 и 152 мм. В ведомстве также рассказали, что склад должен был быть расформирован к 2022 году.

Издание NGS24.RU со ссылкой на источник сообщает, что по этой причине солдаты-срочники грузили снаряды для вывоза. По словам собеседника портала, работы по расформированию склада шли круглосуточно, кроме выходных.

«На складах ящики в основном с артиллерийскими снарядами лежали друг на друге горами, но без взрывателей. Сейчас взрываются, как домино. Часть старая, и снаряды старые», — сказал источник издания.

По последним данным на утро 6 августа, пострадали 12 человек. Пять из них госпитализированы, еще двух отправили бортом санавиации в Красноярск. Пятеро находятся на амбулаторном лечении. Один человек числится пропавшим без вести.

В самом Ачинске, а также Ачинском и Назаровском районах ввели режим ЧС. Местные власти начали эвакуировать жителей ближайших к месту взрыва населенных пунктов. Эвакуированы будут около 16,5 тыс. человек из зоны в радиусе 20 км от места ЧП. Ранее глава Красноярского края Александр Усс заявил, что ситуация является критической, но «координируемой».

В основном вывоз людей был завершен уже в понедельник вечером. На выезде из Ачинска образовались многокилометровые пробки — некоторые жители стали покидать город еще до официального объявления эвакуации. К утру спасатели эвакуировали около четырех тысяч горожан, которых разместили в 38 пунктах временного размещения.

Местное издание «Борус» передает, что многие жители Ачинска провели ночь на трассе Р-255 «Байкал», пытаясь выехать из города.

Тысячи людей ночевали в машинах на парковках у заправок и придорожных кафе, поскольку далеко не все смогли снять номер в мотеле. Ачинцы переживают за свою имущество, которое им пришлось срочно оставить, пишет портал.

Ранее в Росгвардии сообщили, что ведомство проконтролирует сохранность имущества в эвакуированных населенных пунктах. Вернуться домой эвакуированные жители пока не могут. Хотя взрывы прекратились, специалисты не исключают, что может начаться вторая волна.

Кроме того, местные журналисты, которым удалось пробраться на территорию СНТ «Чистый ручей» в пяти километрах от места происшествия, передают, что снаряды продолжают разрываться, однако сильных взрывов уже не слышно. При этом жители СНТ не стали покидать свои участки, чтобы тушить возможные возгорания на территории домов. Накануне в зону товарищества уже попало несколько болванок от снарядов, после чего загорелось два дома.

Подобные инциденты происходят из-за нарушения техники безопасности, пояснил полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с НСН.

«По сути, [нарушены] условия хранения и утилизации. Такое вполне возможно и уже бывало. Так было во время вывода наших войск из Европы. Склады оказались перегружены. Или из-за сухих гроз, такое бывало на Дальнем Востоке. Или, например, если хранение организовано на открытой площадке, а караульные нарушали запрет курить на посту», — сказал он.

Тимошенко отметил, что после эвакуации населения саперы должны будут полностью проверить территорию на предмет неразорвавшихся снарядов. Чтобы исключить такие ЧП, необходимо строить военные склады, между которыми было бы достаточное расстояние, чтобы исключить передачу детонации или пожара.

«Удовольствие дорогое. Боеприпасы имеют конечный срок хранения. Их нужно утилизировать», — пояснил он.