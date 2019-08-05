Массовая эвакуация: к чему привели взрывы в Ачинском районе

В Ачинском районе Красноярского края проводится эвакуация около шести тысяч человек из-за непрекращающихся взрывов пороховых зарядов к боеприпасам на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

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Полностью эвакуируются деревни Карловка, Малый Улуй, Заворки, Ключи, Каменка. Людей развозят по 10 пунктам временного размещения – детским садам, школам и техникумам. Организованы питание и снабжение питьевой водой. В районе введен режим чрезвычайной ситуации, передает портал NGS24.

«По прибытии сюда квалифицированных специалистов из Минобороны будут приняты меры по локализации самого очага возгорания. Есть определенные проблемы и с самим городом Ачинском. Нужно обеспечить безопасность части предприятий, которые могут попасть в зону поражения, обеспечить движение по федеральной трассе и вообще сделать так, чтобы город жил нормальной жизнью», — сказал губернатор края Александр Усс.

По сообщению местных СМИ, из самого Ачинска уже уехала большая часть населения. По улицам города ездят машины госслужб и с помощью громкоговорителей объявляют эвакуацию. На дороге в Красноярск образовались пробки. Людей также вывозят пригородными электричками и автобусами.

Детонация зарядов в воинской части 74008 началась днем в понедельник, 5 августа. По сообщениям Минобороны, на складе могут находиться около 40 тысяч снарядов калибров 125 и 152 миллиметра.

Воинская часть находится в процессе расформирования сроком до 2022 года, поэтому

снаряды силами солдат-срочников круглосуточно грузились для вывоза.

При взрывах ранения получили девять человек, по словам врачей, опасности для их жизней нет. Пятерым с легкими травмами помощь была оказана в приемном покое, и госпитализации не потребовалось.

Четверо солдат числятся пропавшими без вести: они были внутри здания и разгружали боеприпасы. Спасатели говорят, что шансы найти парней живыми близки к нулю, передает ФАН.

«На складах ящики в основном с артиллерийскими снарядами лежали друг на друге горами, но без взрывателей. Сейчас взрываются, как домино. Часть старая, и снаряды старые», — рассказал осведомленный источник.

Взрывы были слышны очень далеко от самой части.

«Я была на работе, мы услышали гром, подумали, что гроза, потом в течение короткого времени было еще 10 штук взрывов. По громкоговорителю сказали оставаться дома, но дома оставаться невозможно, окна ходуном ходят, очень страшно», — рассказала местная жительница Наталья.

По мнению главы региона, оценку материального ущерба, причиненного взрывами, пока делать преждевременно. О массовом повреждении домов пока говорить не приходится — есть выбитые окна, поврежденные стены, но поселок до настоящего времени серьезно не пострадал.

По информации ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в результате взрывов, которых всего было 19, была уничтожена техника ведомственной пожарной части. Для тушения пожара в Ачинском районе будет использована авиация Министерства обороны.

Также

для тушения огня в Красноярский край были отправлены два робота «Уран-14»: они оснащены цистернами с водой и пенообразователем и работают на дистанционном управлении.

«Всего на месте происшествия работают 153 человека и 51 единица техники, из них от МЧС 66 человек личного состава, 13 единиц техники», — сообщается на сайте администрации города.

Как сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК РФ по ЦВО, военно-следственный отдел по Красноярскому гарнизону уже проводит проверку по факту взрывов боеприпасов, передает НСН.

Воздушное пространство в районе ЧП закрыли в радиусе 20 км от эпицентра пожара. Такое решение было принято после того, как в небе над Ачинском пролетели два пассажирских самолета. Оба авиарейса благополучно покинули опасную зону.

Ачинский глиноземный комбинат остановил работу из-за происходящего. РЖД ограничили движение поездов на участке в Красноярском крае из-за взрывов на складе боеприпасов. Ожидаются задержки пассажирских поездов №67 Москва – Абакан и №68 Абакан – Москва. На работу Транссиба ЧП не повлияло, другие поезда двигаются по расписанию.