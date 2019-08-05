«Не соблазняйся моей теорией»: как священник пообщался с Дарвином

Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров пообщался с ученым Чарльзом Дарвином, жившим в 19 веке. Об этом священник рассказал в эфире телеканала «Спас».

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По его словам, диалог произошел на могиле ученого в Вестминстерском аббатстве в Великобритании. «Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить. «Чарльз, как тебе там?», — обращался я к надгробию. Что ты скажешь сейчас, как тебе кажется, есть ли какие-то промежуточные звенья между видами — между зеброй и жирафом?», — цитировал беседу протоиерей.

При этом, как отметил Владимиров, долго ждать ответа от ученого ему не пришлось — надгробие разразилось покаянной речью.

«Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения», — процитировал священник якобы произнесенные Дарвином слова.

Свой проникновенный рассказ протоиерей завершил тем, что выразил сожаление в адрес англосаксов и датчан. «Жаль англосаксов, жаль датчан. Ура, мы русские, какой восторг! И давайте свидетельствовать о торжестве и разуме православия всей Вселенной», — заключил он и предложил телеканалу «Спас» транслировать свои передачи на английском и китайском языках.

Отметим, что в 2019 году отмечается 210 лет со дня рождения английского ученого Чарльза Дарвина. Именно он одним из первых обосновал идею эволюции всех видов живых организмов, а также их происхождение от общих предков.

В начале июля 2019 года заявление, также привлекшее внимание общественности, сделал проповедник протоиерей Дмитрий Смирнов. В эфире радио «Радонеж» председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства заявил, что мужчины в целом умнее женщин. Позднее ему пришлось объяснить свои слова.

«Их слабость ума не в том, что они глупее. Девочки, например, чаще с золотой медалью заканчивают школу. Они старательные. Они лучше понимают, что им говорят. Исследования надо проводить. Это нельзя назвать глупостью. Есть и дети с гениальным проявлением ума. Но мы над ними смеемся, когда они эти качества проявляют. Женский ум для другого создан», — уточнил священник.

Несмотря на это писатель Мария Арбатова призвала Смирнова извиниться перед женщинами. «Дмитрий Смирнов — человек малообразованный. Интеллект на 70% наследуется генетически. И не важно — мальчик это или девочка. И вообще заходы на научную поляну Смирнова выглядят карикатурно. И дискредитируют не только его, но и всю церковь», — заявила она НСН.

Арбатова также добавила, что заявления Смирнова проходят по статье «Об экстремизме», однако никто не будет с ним судиться, «потому что он давно уже фиксируется всеми, как клоун, как городской сумасшедший».

Слова священника задели и депутатов Госдумы. «Я думаю, он опрометчиво это сказал. Скорее всего, ему придется, бедному, потом извиняться. Во всяком случае, перед нашими женщинами, которые работают на руководящих должностях», — заявила зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Она подчеркнула, что в целом женщины «не хуже мужчин» справляются со своей работой в разных отраслях и сферах.

Разгоревшийся скандал прокомментировал и замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он уточнил, что озвученное Смирновым утверждение не является официальной позицией РПЦ.

«Как представляется, общепризнанных критериев определения, кто умнее, а кто глупее, не существует. Мужчина и женщина уникальны и каждый из полов обладает особыми дарованиями от Бога», — заключил председатель Синодального отдела.