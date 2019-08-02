«Мешали работать»: британка задушила двух дочерей

Суд британского города Бирмингем признал 23-летнюю Луизу Портон виновной в убийстве малолетних дочерей. Как пишет портал Daily Mail, девушка, проживающая в графстве Йоркшир, задушила детей из-за того, что они мешали ее работать в сфере секс-услуг.

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В суде были представлены записи с камер наблюдения от 15 января 2018 года, на которых видно, как в день трагедии Портон заводит детей в дом. Уже через несколько часов она позвонит в службу спасения и сообщит, что ее старшая трехлетняя дочь не подает признаков жизни.

Спустя три недели, 1 февраля, девушка снова вызвала скорую помощь: по неизвестной причине скончался и младший ребенок. При осмотре тела врачи заподозрили, что британка обратилась за помощью намного позже того времени, когда умерла полуторагодовалая девочка, передает издание Daily Star.

Уже в суде сторона обвинения показала записи с камер, на которых видно, что за несколько дней до того, как медики зафиксировали факт смерти малышки, злоумышленница спокойно несла ее на руках по коридору отеля. Следователи предположили, что на тот момент девочка была уже мертвой. В этот же день Портон запечатлела камера, расположенная на бензоколонке, где она заправляла свой автомобиль. При этом ребенок в это время лежал на заднем сидении и не двигался.

Как установили врачи, оба ребенка скончались из-за обструкции дыхательных путей. Их мать убеждала медиков, что смерть девочек была естественной. При этом, по словам медработников, она была довольно равнодушна, когда говорила об их гибели, и проявляла не больше эмоций, чем человек «у которого умерла золотая рыбка из аквариума». На похоронах девушка и вовсе постоянно хохотала, а также, как утверждают очевидцы, связывалась по видеосвязи с каким-то мужчиной, писало Daily Mail.

Оказалось, что беспечностью обвиняемая отличалась не только в больнице и похоронном бюро: в первый же день после смерти трехлетней дочери она вела переписки эротического содержания с мужчинами в приложениях для знакомств, а также рассылала поклонникам обнаженные фото и предлагала интимную близость за деньги.

Но самой главной уликой стали запросы Портон в поисковиках. Незадолго до первого убийства она писала в строчке поисковой интернет-системы: «можете ли вы действительно умереть, если у вас заложен нос, а рот заклеен скотчем», а также читала статью под названием: «Ребенка вернули к жизни после того, как он почти утонул». После этого девушка просматривала все сайты, в которых говорилось о том, через какое время после утопления можно реанимировать человека.

Сначала обвиняемая отрицала свою причастность к убийству, но под давлением улик созналась в содеянном, отметив, что ни о чем не жалеет. «Они мешали мне работать. Воспитание детей — дело непростое», — заявила Портон на заседании, передает Daily Star.

Отец девочек Крис Дрэйпер, который находился в разводе со злоумышленницей на момент убийства, не стал оправдывать ее. Он также отметил, что не раз обращался в службы опеки с просьбой забрать детей у Портон, но там игнорировали его сообщения. «Я не знаю, как я буду жить, потому что мне незачем жить. Почему Луиза сделала такое зло для наших дочерей? Может быть, если бы социальные службы прислушались ко мне, они все еще были бы живы. Я ненавижу Луизу. Никакого наказания не будет достаточно», — заявил в суде отец погибших девочек, передавал телеканал SkyNews.

Это не первая история, когда матери пытаются безнаказанно избавиться от собственных детей. Так, 10 марта 2019 года 31-летняя жительница Рязани родила младенца в туалете квартиры, где распивала алкогольные напитки со своими знакомыми.

Женщина не хотела ни оставлять сына на свое попечение, ни отвлекаться от застолья, в связи с чем она завернула грудничка в пакет и выбросила в мусорный контейнер.

Громкий плач ребенка, доносившийся из бака, услышала случайная прохожая – она вызвала скорую помощь. По данным регионального Минздрава, новорожденный мальчик провел в мусорке не менее двух часов. Его привезли в детский перинатальный центр с сильным переохлаждением и отказом ряда внутренних органов. Врачам пришлось подключить младенца к аппарату искусственной вентиляции легких.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали мать мальчика. Как отмечали в Следкоме, женщина и ранее вела маргинальный образ жизни, но к уголовной ответственности не привлекалась. На допросе задержанная заявила, что намеревалась сделать аборт, но не успела. «К слову, она выбросила его как ненужную вещь, даже не посмотрев, кто там родился — мальчик или девочка», — уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».